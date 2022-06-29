Сьогодні у французькому Ліоні Україна та Європейський Союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Угода скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень у держави ЄС. Також вона дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

Завдяки умовам цієї угоди відбудеться спрощення визнання водійських документів. Відтепер Україна та ЄС звільняють власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.

Термін угоди складає 1 рік з можливістю продовження, а тимчасово набирає чинності уже з сьогоднішнього дня. На постійній основі угода запрацює після завершення усіх ратифікаційних процедур.

“Сьогодні ми зробили ще один крок до фактичного членства в Євросоюзі. Вдячний європейським партнерам за готовність оперативно приймати настільки важливі рішення”, – зазначив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, через блокування українських портів, обсяг експорту автомобільним транспортом і потреба у дозволах на міжнародні перевезення у деяких напрямках зросли у кілька разів.

Нагадаємо, що вже у перший місяць повномасштабної війни Україні вдалось досягти домовленостей про тимчасове скасування дозволів на вантажні автоперевезення з 12 країнами ЄС. Серед них – Австрія, Угорщина, Італія, Латвія, Естонія, Болгарія, Німеччина, Данія, Литва, Румунія, Греція та Словаччина.