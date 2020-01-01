Новий український оператор ГТС підписав угоди з операторами газотранспортних систем Польщі, Угорщини, Румунії, Молдови, Словаччини та Росії, створивши всі технічні і правові підстави для транзиту блакитного палива через українську ГТС із РФ в країни Європи з 1 січня 2020 року.

Про це сказано в повідомленні оператора ГТС України.

У повідомленні сказано, що український оператор ГТС підписав міжоператорські договори (interconnection agreement) з російським “Газпромом” і словацьким EUSTREAM.

Як відомо, договір про взаємодію був частиною пакета угод, необхідних для продовження транзиту через українську територію до 2025 року.

У відомстві зазначили, що підписаний пакет угод завантажить не тільки українську ГТС, але також забезпечить роботою десятки тисяч фахівців, які її обслуговують.

Як відомо, раніше оператор української ГТС не міг співпрацювати з російським “Газпромом” і іншими сусідніми операторами за стандартними європейськими правилами, оскільки така можливість була заблокована довгостроковим транзитним контрактом між “Газпромом” і “Нафтогазом”, який діяв до 1 січня 2020 року.