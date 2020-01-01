Про це сказано в повідомленні оператора ГТС України.
У повідомленні сказано, що український оператор ГТС підписав міжоператорські договори (interconnection agreement) з російським “Газпромом” і словацьким EUSTREAM.
Як відомо, договір про взаємодію був частиною пакета угод, необхідних для продовження транзиту через українську територію до 2025 року.
У відомстві зазначили, що підписаний пакет угод завантажить не тільки українську ГТС, але також забезпечить роботою десятки тисяч фахівців, які її обслуговують.
Як відомо, раніше оператор української ГТС не міг співпрацювати з російським “Газпромом” і іншими сусідніми операторами за стандартними європейськими правилами, оскільки така можливість була заблокована довгостроковим транзитним контрактом між “Газпромом” і “Нафтогазом”, який діяв до 1 січня 2020 року.
- 30 грудня в Відні представники НАК “Нафтогаз України”, “Оператор ГТС України” і ПАТ “Газпром” підписали 5-річний контракт про транзит російського газу в ЄС через територію України.
- Контрактом були зафіксовані мінімальні обсяги транзиту по роках. У 2020-му — 65 млрд кубічних метрів, в 2021-2024 роках — по 40 млрд кубічних метрів щорічно.