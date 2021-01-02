У 2020 році транзит газу до Європи через українську газотранспортну систему (ГТС) склав 55,8 млрд куб. м, що на 38% менше в порівнянні з 2019 роком.

Про це поінформували в пресслужбі Оператора ГТС України.

“Ключовими чинниками зниження обсягів транзиту до Європи стали запуск нових газопроводів в обхід України, а також зменшення попиту на блакитне паливо в ЄС та значні запаси газу в європейських підземних сховищах газу”, – зазначається в повідомленні.

Середньодобовий обсяг транзиту з початку року склав 153 млн куб. м на добу, а в грудні виріс до 183 млн куб. м на добу за рахунок дозамовлення через аукціонні платформи потужностей на транспортування газу в країни Європи.

У західному напрямку було протранзитовано 51,9 млрд куб. м газу (-32%): зокрема, у Польщу – 3,8 млрд куб. м, Словаччину – 38,5 млрд куб. м, Угорщину – 9,6 млрд куб. м

У південному напрямку транзит склав 3,9 млрд куб. м (-70%): з них 0,9 млрд куб. м – у Румунію та 3,0 млрд куб. м – у Молдову.

“Транзитна угода з “Газпромом” передбачає бронювання потужностей в обсязі 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/добу) у 2020 році та по 40 млрд кубометрів (110 млн куб. м/добу) у 2021-2024 роках. Минулого року транзит склав на 14% менше (або на 9,2 млрд куб. м), ніж передбачено угодою. При цьому “Газпром” уже повністю розрахувався за весь обсяг замовлених потужностей згідно контракту, в якому передбачена умова “качай або плати”, – уточнили в пресслужбі.

Обсяги транспортування газу з Європи до України за аналогічний період склали 15,9 млрд куб. м, що на 12% більше в порівнянні з 2019 роком (і на 27% більше за середні показники відповідних періодів в 2016-18 роках).

Всього за 2020 рік імпорт зі Словаччини склав 10,2 млрд куб. м (+ 11% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року), з Угорщини – майже 4,2 млрд куб. м (+ 14%), з Польщі – майже 1,5 млрд куб. м (+ 3%).

Зокрема, віртуальним реверсом, який вперше став доступний на початку 2020 року, імпортовано 45% газу.

Всього за період січня-грудня минулого року транспортування газу з ЄС до України замовляли 82 трейдера, з них 52 українські компанії та 30 іноземних.