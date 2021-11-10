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Транзит газу: США обіцяють домогтися продовження контракту між Україною та РФ

США працюють з партнерами над тим, щоб чинити тиск на РФ і домогтися подовження угоди про транзит російського газу через Україну.

Середа, 10 листопада 2021, 23:19

Про це Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив під час брифінгу з очільником МЗС України Дмитром Кулебою в середу, 11 листопада.

“Ми обговорюємо засоби забезпечення безпеки енергопостачання. Україні, що включає надання нового фінансування, щоб допомогти Україні диверсифікувати свої енергоресурси”, — сказав він.

“Ми працюємо з ключовими союзниками та партнерами, щоб залучити всі доступні важелі, і наполягати на продовженні угоди про транзит газу з Росією”, — додав Блінкен.

Відповідаючи на запитання про “Північний потік-2”, Блінкен нагадав, що США та Німеччина домовилися вжити заходів, якщо з’ясується, що цей трубопровід використовується з політичною метою.

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  • Нагадаємо, в кінці грудня 2019 року Україна та Росія досягли остаточної домовленості щодо транзиту російського газу. Тодішній міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель розповів, що мінімальний гарантований обсяг транзиту 65 млрд кубічних метрів газу у 2020 році і 40 млрд кубометрів наступні роки (2021-2024).
  • В жовтні РНБО доручила уряду забезпечити готовність країни прокачувати до 55 млрд кубометрів російського газу замість 40, передбачених контрактом.
  • В жовтні транзит природного газу через українську газотранспортну систему зменшився майже на 20% у порівнянні з вереснем.
Теги: газові переговори, Північний потік-2, США, транзит газу

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