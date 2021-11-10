Транзит газу: США обіцяють домогтися продовження контракту між Україною та РФ

США працюють з партнерами над тим, щоб чинити тиск на РФ і домогтися подовження угоди про транзит російського газу через Україну.

Про це Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив під час брифінгу з очільником МЗС України Дмитром Кулебою в середу, 11 листопада.

“Ми обговорюємо засоби забезпечення безпеки енергопостачання. Україні, що включає надання нового фінансування, щоб допомогти Україні диверсифікувати свої енергоресурси”, — сказав він. “Ми працюємо з ключовими союзниками та партнерами, щоб залучити всі доступні важелі, і наполягати на продовженні угоди про транзит газу з Росією”, — додав Блінкен.

Відповідаючи на запитання про “Північний потік-2”, Блінкен нагадав, що США та Німеччина домовилися вжити заходів, якщо з’ясується, що цей трубопровід використовується з політичною метою.