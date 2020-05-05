У квітні 2020 року транзит російського газу через територію України скоротився на 46 % в порівнянні з квітнем 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба Оператора ГТС України.

Загалом за січень-квітень 2020 року транзит газу через ГТС України склав 15,5 млрд куб.м, що на 47 % менше у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року та на 40 % менше порівняно з середнім значенням січня-квітня за 2014-2019 роки.

Разом з тим, з початку 2020 року потужності для транзиту газу з РФ повністю оплачені ВАТ “Газпром“.

Зокрема, в квітні 2020 року Оператор ГТС протранспортував з РФ 4,4 млрд куб. м природного газу до країн ЄС та Молдови. Порівняно з попереднім місяцем цей показник зменшився всього на 1 %, а відносно обсягів квітня 2019 року – зменшився на 46 %, або 3,8 млрд куб. м.