Сумарний позитивний ефект для економіки України від нових контрактів на транзит російського газу протягом п'яти років оцінюється в 150 млрд гривень.

Про це розповів сьогодні на брифінгу генеральний директор компанії “Оператор газотранспортної системи України” Сергій Макогон.

“Крім прямих надходжень від транзиту, дуже багато переваг отримає і українська економіка. Ми порахували, що сумарний позитивний ефект на економіку протягом п’яти років, крім дохідної частини від самого транзиту, складе близько 150 млрд грн“, – наголосив Макогон.

Він уточнив, що “тарифи на вхід від видобувних українських компаній знизяться практично в 4 рази в порівнянні з тим тарифом, який міг би бути, якби транзит не відбувся”.

Макогон також поінформував, що для споживачів газу тариф “знизився в два рази в порівнянні з тим, яким би він міг бути при нульовому транзиті”.

“Планувався на рівні 289 гривень – буде 124 гривні. Це навіть менше, ніж минулого року. Тоді він був 157 грн. Тобто фактично ми на 20 % знизили тариф для українських споживачів. За нашими розрахунками, промисловість заощадить близько 33 млрд гривень, а населення близько 15 млрд гривень заощадить за рахунок того, що тарифи знизилися”, – заявив Макогон.

Також знизився і тариф на імпорт газу з Європи.

“Ми бачимо, що практично в усіх напрямках тарифне навантаження значно знижується… Це дозволить нашій економіці стати більш конкурентною, відповідно, у наших підприємств з’являться кошти для інвестицій в розвиток”, – пояснив Макогон.

Він додав, що продовження транзиту російського газу через ГТС України принесе економіці додаткові 2 % ВВП на рік у порівнянні з варіантом, при якому транзиту газу не було б.

“За нашими розрахунками, макроекономічний вплив складе близько 2 % ВВП на рік у порівнянні з нульовим транзитом”, – зазначив Макогон.

(На відео – з 12:15)