Про це розповів сьогодні на брифінгу генеральний директор компанії “Оператор газотранспортної системи України” Сергій Макогон.
“Крім прямих надходжень від транзиту, дуже багато переваг отримає і українська економіка. Ми порахували, що сумарний позитивний ефект на економіку протягом п’яти років, крім дохідної частини від самого транзиту, складе близько 150 млрд грн“, – наголосив Макогон.
Він уточнив, що “тарифи на вхід від видобувних українських компаній знизяться практично в 4 рази в порівнянні з тим тарифом, який міг би бути, якби транзит не відбувся”.
Макогон також поінформував, що для споживачів газу тариф “знизився в два рази в порівнянні з тим, яким би він міг бути при нульовому транзиті”.
“Планувався на рівні 289 гривень – буде 124 гривні. Це навіть менше, ніж минулого року. Тоді він був 157 грн. Тобто фактично ми на 20 % знизили тариф для українських споживачів. За нашими розрахунками, промисловість заощадить близько 33 млрд гривень, а населення близько 15 млрд гривень заощадить за рахунок того, що тарифи знизилися”, – заявив Макогон.
Також знизився і тариф на імпорт газу з Європи.
“Ми бачимо, що практично в усіх напрямках тарифне навантаження значно знижується… Це дозволить нашій економіці стати більш конкурентною, відповідно, у наших підприємств з’являться кошти для інвестицій в розвиток”, – пояснив Макогон.
Він додав, що продовження транзиту російського газу через ГТС України принесе економіці додаткові 2 % ВВП на рік у порівнянні з варіантом, при якому транзиту газу не було б.
“За нашими розрахунками, макроекономічний вплив складе близько 2 % ВВП на рік у порівнянні з нульовим транзитом”, – зазначив Макогон.
(На відео – з 12:15)
- 20 грудня в Мінську Україна і Росія досягли остаточної домовленості щодо транзиту російського газу. Був підписаний міжурядовий протокол, який передбачає пакетну угоду з виплатою “Газпромом” “Нафтогазу” $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, відмову сторін від існуючих позовів, включаючи врегулювання штрафу Антимонопольного комітету України, і підписання транзитної угоди на п’ять років (2020 рік – 65 млрд куб. м, 2021-2024 рр. – по 40 млрд куб. м) з можливістю його продовження на 10 років.
- 1 січня у компанії “Оператор газотранспортної системи України” заявили, що транзит газу з Росії до Європи по новому контракту стартував.
- Згодом стало відомо, що Україна вже отримала оплату за транзит російського газу, незважаючи на те, що його обсяги тимчасово знизилися.