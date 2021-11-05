Минулого місяця транзит природного газу через українську газотранспортну систему зменшився майже на 20% у порівнянні з вереснем.

Про це повідомляє пресслужба оператора ГТС України.

У жовтні українською ГТС транзит газу до країн Європи становив 2,634 млрд куб. м. Це на 623 млн куб. м (на 19%)менше у порівнянні з показниками вересня.

Середньодобові обсяги транспортування російського газу територією України минулого місяця зменшилися до 86 млн куб. м. Це нижче мінімального обсягу, виписаного в чинній транзитній угоді (110 млн кубометрів).

При цьому обсяги транзиту до Словаччини збільшилися на 6% — до 2,117 млрд куб. м. Загалом постачі газу до цієї країни становили 80% загальних обсягів транспортування.

Також оператор ГТС України транспортував 342 млн куб. м газу до Польщі (+3% у порівнянні з вереснем) та 176 млн куб. м (-9%) до Молдови. Усі постачі газу з РФ до країн Європи не перевищували заброньовані річні потужності.

За результатами бронювання потужностей (оплачений обсяг транзиту – ред.) української ГТС на платформах RBP та GSA, на жовтень 2021 року “Газпром” не бронював додаткових транзитних потужностей. Більш того, суттєво зменшилося використання заброньованих річних потужностей. Заявки на транзит російського газу до Угорщини не надходили з 1 жовтня.

Загалом транзит природного газу через Україну за 10 місяців 2021 року становить 35,3 млрд куб. м, а середньодобовий обсяг транспортування – 115,9 млн куб. м.

Поточна транзитна угода між НАК “Нафтогаз України” та російським “Газпромом” була укладена наприкінці 2019 року строком на п’ять років. Вона передбачає транзит газу обсягом 65 млрд куб. м (178 млн куб. м на добу) у 2020 році та по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м на добу) у 2021-2024 роках.

У оператора ГТС заявили про стурбованість скороченням транзиту російського газу територією України.