Виконавчий віцепрезидент Samsung Electronics Вон-Джун Чой на Всесвітньому мобільному конгресі MWC, що пройшов з 27 лютого по 2 березня 2023 року в Барселоні, заявив про допомогу творцям ігор. Компанія вирішила не залишатися осторонь, поки ті намагаються оптимізувати графічний рендеринг на основі трасування променів, а очолити розробку. Завдання в тому, щоб поліпшення якості та реалістичності не призводило до значного зниження продуктивності. Новий смартфон бренду Galaxy S23 Ultra підтримує трасування променів завдяки новому чипсету Snapdragon 8 Gen 2 і розігнаному графічному процесору, тому тут зацікавлені у створенні контенту. Детальніше про цю технологію дізнаєтеся зі статті.

Поняття трасування променів

Очікується, що у 2023 році майже всі флагманські смартфони підтримуватимуть таку функцію. Це дасть їм змогу не бути на другорядних ролях у списку пристроїв для ігор після консолі та ПК. Хоча на шляху необхідно подолати кілька перешкод.

Трасування променів – це передовий метод візуалізації, що імітує фізичну поведінку світла для створення більш реалістичних і живих графічних сцен. Така технологія моделює його поширення. Слідуючи за шляхами променів від їхнього джерела, відбиваючи, заломлюючи їх, визначають підсумковий колір кожного пікселя зображення.

Переваги такої технології для ігор у більш реалістичному освітленні, тінях, що робить картинки живими і деталізованими. Виходить правдоподібне відображення навколишнього середовища і складні ефекти заломлення світла через скло або воду.

Однак це обчислювально-інтенсивне завдання, що вимагає значних ресурсів, тому раніше воно було доступне тільки на потужних комп’ютерах і в професійних додатках. Сучасні графічні процесори та ігрові рушії, як-от Snapdragon 8 Gen 2 для Samsung у Galaxy S23 Ultra, дають змогу реалізувати трасування променів в іграх, роблячи його доступним для широкої аудиторії.

Перспективи для мобільних ігор

Від розробників уже лунали заяви, що мобільна гра з підтримкою трасування променів з’явиться в першій половині 2023 року. Очікується, що мине небагато часу, коли їхня кількість збільшиться. Адже творці хочуть отримати прибуток від того, що технологія стала трендом в ігровому світі.

Про таке апаратне забезпечення заявили різні виробники смартфонів. На ринку вже є Galaxy S23 Ultra, і ця ніша приваблює інші компанії. Масове поширення процесора Snapdragon 8 Gen 2 – найкращий стимул для розвитку.