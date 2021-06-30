Нападник збірної України Артем Бєсєдін завершив свою участь у Євро-2020 через важку травму, отриману у матчі збірної України проти Швеції.

Про це повідомив прессекретар національної збірної України Олександр Гливинський.

За його словами, головний лікар збірної Артур Глущенко після первинного огляну футболіста діагностував ушкодження одразу кількох м’язів ноги. Є підозра на ушкодження хрестоподібних зв‘язок.

“Більш точний діагноз можна поставити після проведення МРТ, однак зрозуміло, що така травма потребує тривалого лікування, що не дозволить Артемові зіграти найближчим часом”, – зазначили в УАФ.

Бєсєдіна оперативно відправили у Київ для обстеження й лікування. Сьогодні вранці чартер з українським футболістом на борту приземлився у столиці.

Водночас головний лікар київського “Динамо” Андрій Шморгун у коментарі клубному сайту розповів, що Бєсєдіну провели МРТ-обстеження.

“На знімках МРТ у нього є часткове пошкодження задньої хрестоподібної зв’язки, часткове пошкодження внутрішньої та зовнішньої бічної зв’язок, а також перелом виростків стегнової кістки без зміщення. Від удару прямою ногою у Бєсєдіна трапилася гіперекстензія (перерозгинання) в колінному суглобі, яка викликала таку значну травму”, – заявив Шморгун.

Наразі лікарі проводять консультації з травматологами та хірургами з приводу тактики лікування. Попередньо це консервативне лікування. Термін відновлення – близько шести місяців.

Нагадаємо, що під час вчорашньої гри у першому екстратаймі швед Маркус Даніельсон отримав червону картку за грубу гру проти Артема Бєсєдіна. Внаслідок цього український нападник отримав травму та залишив поле. Цей фрагмент можна побачити на відео.

Україна вперше в історії пройшла до чвертьфіналу “Євро”, здобувши перемогу в драматичному матчі проти збірної Швеції.