Торгово-розважальні центри в Києві можуть відновити свою роботу вже до кінця цього тижня.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

“Я вже говорив, що рішення про відновлення роботи ТРЦ місто ухвалить окремо. Сподіваюся, їх роботу ми зможемо дозволити вже до кінця цього тижня”, – наголосив він.

Що стосується роботи дитячих розважальних зон у торгово-розважальних закладах, то, за словами Кличка, вони поки не працюватимуть.

“Дитячі розважальні зони поки не будуть працювати. Ми послаблюємо обмеження поступово. Щоб не допустити інфекційного вибуху”, – зазначив Кличко.

(На відео – з 14:52)