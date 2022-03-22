Інтерв’ю Володимира Зеленського опубліковане на Youtube-каналі Офісу Президента.

Президент відзначив, що наразі на території України здійснюється найбільше випробування та виклик для світу – перевірка на його міцність. Кожна родина так чи інакше постраждала від війни, щодня гинуть люди та нищаться українські міста.

Зеленський наголосив, що в умовах, які є зараз, ультиматуми неможливі.