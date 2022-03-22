Інтерв’ю Володимира Зеленського опубліковане на Youtube-каналі Офісу Президента.
Президент відзначив, що наразі на території України здійснюється найбільше випробування та виклик для світу – перевірка на його міцність. Кожна родина так чи інакше постраждала від війни, щодня гинуть люди та нищаться українські міста.
Зеленський наголосив, що в умовах, які є зараз, ультиматуми неможливі.
“Люди і влада об’єднані, ми всі не зможемо цього зробити. Україна не зможе виконати. Фізично. Ми втратили людей. Треба нас усіх знищити, тоді їх ультиматум буде виконаний”, – наголосив він.
“Віддайте нам Харків, Маріуполь, Київ. Ні Харків, ні маріупольці, ні кияни, ні Президент не зможемо це зробити”, – стверджує Президент.
Він нагадав, як в окупованих містах – Мелітополі, Бердянську тощо – українці під пострілами окупантів виходять на акції протесту проти російських загарбників.
“Вони [окупанти] піднімають прапор – люди знімають, вони вбили людину – так, люди сховались, вночі прийшли – і зняли прапор. Вони хочуть нас усіх знищити? Тому я говорив: ми зможемо виконати ультиматум тільки тоді, коли нас не буде”, – наголошує Володимир Зеленський.
Президент наголошує, що питання гарантій безпеки та долі окупованих територій також будуть вирішувати українці – на всеукраїнському референдумі.
Зеленський наполягає на чіткій відповіді з боку Північноатлантичного альянсу стосовно членства України.
“Вони повинні завтра [після війни] сказати, що Україну беруть в НАТО, чи не беруть. Відповідь проста — нас не беруть, бо бояться Росії. Нам треба заспокоїтись з цим. Є інші країни НАТО, які хочуть бути гарантами нашої безпеки”, – заявив він.
Це президент назвав компромісом, який підійде усім сторонам: Україні, Заходу та Росії зокрема.
Червоною лінією в перемовинах з РФ Зеленський назвав втрату суверенітету. Він закликав світ допомогти Україні, інакше колись Європа може прокинутися та зрозуміти, що почалася Третя світова війна. Президент висловив підозру, що Росія має намір її розпочати.
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