Таку думку у Twitter висловив глава МЗС Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.
Він наголосив, що російський президент просить про перемовини не тому, що він такий щедрий, а тому, що він прогає.
“Треба посилювати вогонь, а не припиняти його”, – зазначив Ландсберґіс.
Putin claims he wants negotiations not because he is generous but because he is losing. We must increase fire, not ceasefire.
— Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) January 6, 2023
Як відомо, 5 січня очільник Кремля наказав міністерству оборони РФ припинити вогонь по всій лінії зіткнення в Україні.
Таке рішення Путін ухвалив після прохання очільника РПЦ патріарха Кирила, який закликав до “різдвяного перемир’я” у період 6-7 січня, мотивуючи це тим, би “віруючі могли відвідати святкові богослужіння у храмах”.
Та попри оголошення “перемир’я”, російські окупанти продовжували обстрілювати українські території протягом 6 грудня. Зокрема території Херсонщини загарбники обстріляли 39 разів, унаслідок чого загинула одна людина, а на Донеччині через злочинні дії росіян 6 січня загинуло двоє осіб.
- 5 січня президент РФ Володимир Путін доручив оголосили про 36-годинне припинення у період 6-7 січня коли православні християни святкують Святвечір та Різдво. На думку експертів Інституту вивчення війни, такий крок очільника Кремля є намаганням зашкодити репутації України.
- Президент США Джо Байден прокоментував наказ Володимира Путіна щодо припинення вогню на період Різдвяних свят й зазначив, що президент РФ таким чином намагається “перевести подих”.
- Протягом дев’яти років російсько-української війни Росія 11 разів порушувала домовленості про перемир’я.