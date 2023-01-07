У міністерстві закордонних справ Литви вважають, що президент РФ Володимир Путін заговорив про перемир'я та перемовини лише тому, що програє. Саме тому, впевнені у відомстві, Україна навпаки, повинна посилити вогонь проти окупантів.

Таку думку у Twitter висловив глава МЗС Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.

Він наголосив, що російський президент просить про перемовини не тому, що він такий щедрий, а тому, що він прогає.

“Треба посилювати вогонь, а не припиняти його”, – зазначив Ландсберґіс.

Putin claims he wants negotiations not because he is generous but because he is losing. We must increase fire, not ceasefire. — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) January 6, 2023

Як відомо, 5 січня очільник Кремля наказав міністерству оборони РФ припинити вогонь по всій лінії зіткнення в Україні.

Таке рішення Путін ухвалив після прохання очільника РПЦ патріарха Кирила, який закликав до “різдвяного перемир’я” у період 6-7 січня, мотивуючи це тим, би “віруючі могли відвідати святкові богослужіння у храмах”.

Та попри оголошення “перемир’я”, російські окупанти продовжували обстрілювати українські території протягом 6 грудня. Зокрема території Херсонщини загарбники обстріляли 39 разів, унаслідок чого загинула одна людина, а на Донеччині через злочинні дії росіян 6 січня загинуло двоє осіб.