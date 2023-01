Таку думку у Twitter висловив глава МЗС Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.

Він наголосив, що російський президент просить про перемовини не тому, що він такий щедрий, а тому, що він прогає.

“Треба посилювати вогонь, а не припиняти його”, – зазначив Ландсберґіс.

Putin claims he wants negotiations not because he is generous but because he is losing. We must increase fire, not ceasefire.

— Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) January 6, 2023