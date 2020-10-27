Про це повідомляють #Букви.
За останню добу чимало російських (а згодом і окремих українських) новинних видань повідомили, що турецький лідер нібито вважає, що Росія має повернути тимчасово окупований Кримський півострів. Проте не Україні, а Туреччині.
За повідомленнями у ЗМІ, Туреччина не визнає Крим таким, що належить Росії, саме через таку позицію лідера держави.
Зазначені видання посилалися на матеріал турецького ЗМІ Haberler, де 19 жовтня вийшов матеріал з заголовком: “Рух Туреччини в Азербайджані та Криму стурбував російські ЗМІ: безпрецедентне вторгнення у сферу впливу Москви”.
В цьому матеріалі є розділ “Ердоган хоче, щоб Крим віддали Туреччині”, у якому вказано наступне:
“Ердоган не бачить Крим російським. Але він також не вважає його таким, що належить Україні. За словами Ердогана, у 1783 році Росія несправедливо відібрала Крим в Османської імперії, і ці землі потрібно повернути для прогресу сучасної Туреччини”.
Посилань на джерело, яке б підтверджувало, що президент справді сказав щось подібне, немає. До того ж припущення, що Ердоган має таку думку, зробили не турецькі, а знову ж таки російські журналісти.
Наведений турецьким ЗМІ уривок — це фрагмент статі Михаїл Ростовський для газети “Московский комсомолец” від 17 жовтня.
- Нагадаємо, днями президенти України та Туреччини Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган мали зустріч у Стамбулі. За її підсумками вони виступили зі спільною заявою. Згідно з нею, Турецька Республіка підтвердила свою беззастережну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах та привітала співробітництво у рамках Кримської платформи, ініційованої Україною.
- На спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським Реджеп Ердоган наголосив, що Анкара ніколи не визнавала та не визнає півострів Крим російською територією і Туреччина й надалі підтримуватиме кримських татар.