Російській ЗМІ розповсюдили фейк про те, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не визнає Крим російським, оскільки нібито вважає, що півострів належить його країні.

Про це повідомляють #Букви.

За останню добу чимало російських (а згодом і окремих українських) новинних видань повідомили, що турецький лідер нібито вважає, що Росія має повернути тимчасово окупований Кримський півострів. Проте не Україні, а Туреччині.

За повідомленнями у ЗМІ, Туреччина не визнає Крим таким, що належить Росії, саме через таку позицію лідера держави.

Зазначені видання посилалися на матеріал турецького ЗМІ Haberler, де 19 жовтня вийшов матеріал з заголовком: “Рух Туреччини в Азербайджані та Криму стурбував російські ЗМІ: безпрецедентне вторгнення у сферу впливу Москви”.

В цьому матеріалі є розділ “Ердоган хоче, щоб Крим віддали Туреччині”, у якому вказано наступне:

“Ердоган не бачить Крим російським. Але він також не вважає його таким, що належить Україні. За словами Ердогана, у 1783 році Росія несправедливо відібрала Крим в Османської імперії, і ці землі потрібно повернути для прогресу сучасної Туреччини”.

Посилань на джерело, яке б підтверджувало, що президент справді сказав щось подібне, немає. До того ж припущення, що Ердоган має таку думку, зробили не турецькі, а знову ж таки російські журналісти.

Наведений турецьким ЗМІ уривок — це фрагмент статі Михаїл Ростовський для газети “Московский комсомолец” від 17 жовтня.