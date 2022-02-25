Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗС України.
На відео окупант зізнався батькам, що він потрапив у полон та попросив звернутися до його російських командирів, щоб його визволили. Батьки здивувалися, як він потрапив у нашу державу, проте бойовик заявив, що їх нібито замість навчань відправили воювати.
“Я у полоні в Україні. Я не знаю, як сюди потрапив. Треба щось робити,” – заявив полонений окупант.
- Нагадаємо, бійці Національної гвардії України затримали у Києві підставний підрозділ територіальної оборони.
- 25 лютого колона з боєприпасами від Польщі вже прибула до України.
- Міжнародна мережа хакерів Anonymous, яка оголосила війну владі РФ через вторгнення в Україну, заявила про “злам” сайту російського Міністерства оборони.