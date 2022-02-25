Бійці Збройних сил України опублікували відеозапис розмови полоненого російського окупанта з його батьками. Він просив його визволити.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗС України.

На відео окупант зізнався батькам, що він потрапив у полон та попросив звернутися до його російських командирів, щоб його визволили. Батьки здивувалися, як він потрапив у нашу державу, проте бойовик заявив, що їх нібито замість навчань відправили воювати.