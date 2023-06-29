Нещодавно ЗСУ завдали ударів по мостах, які з'єднують тимчасово окупований Крим з тимчасово окупованою частиною Херсонщини. Як зазначили в ОК "Південь", ці удари є "передумовами для створення позитивних новин".

Джерело: коментар речниці оперативного командування “Південь” Наталії Гуменюк в етері телемарафону

За її словами, після ударів по Чонгарському мосту, війська РФ намагаються замінити його понтонною переправою. Проте оперативно зведена переправа окупантів не стала повноцінною заміною мосту.

“Це такий “екстремальний” спосіб заміни мосту. Знаємо досвід по Антонівському мосту, вздовж Каховської ГЕС. В принципі тактика дій окупантів нам вже зрозуміла. Ми знаємо, що вони будуть робити і як намагатимуться влаштувати альтернативу. В принципі і вони обізнані в тому, що ми будемо працювати досить методично і по цій переправі. Зрозуміло, що це ускладнює їм логістику”, – пояснила вона.

Водночас речниця ОК “Південь” впевнена, що окупанти намагатимуться полагодити пошкоджений міст, проте це буде нелегко.

“В цьому випадку у них дуже складні умови через те, що події, які розвиваються на лінії фронту, вони відбуваються безпосередньо на суходолі і цей міст в глибокому тилу самих окупантів. Тому вони будуть знов і знов потерпати через те, що він не працює повноцінно. Тому що альтернативний шлях через Армянськ набагато ближче до позицій Сил оборони, окупанти усвідомлюють, що там вогневий контроль також потужний”, – додала Гуменюк.

Також Гуменюк прокоментувала свою заяву про те, що скоро будуть результати, які всіх порадують.

“Це передумови створення тих позитивних новин, до яких ми наближаємося. Треба трошечки терпіння для того, щоб ми могли оприлюднити результати”, – резюмувала вона.