Covid-19 Україна

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22 серпня

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13:25 Потрібно знайти формат діалогу, а не кийками: Зеленський прокоментував протести в Білорусі

Потрібно знайти формат діалогу, а не кийками: Зеленський прокоментував протести в Білорусі

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з протестами в Білорусі. На його думку, влада країни й народ мають вийти на формат діалогу.

Субота, 22 серпня 2020, 13:25

Про це він сказав в інтерв’ю “Україна 24”.

“Найголовніше – це відносини між народами, це глибше, це важливіше, ніж відносини між правлінням. […]Що стосується кровопролиття, ні в якому разі, ми відразу відреагували, хай там як, щоб там не відбувалося. Влада і суспільство повинні знайти формат діалогу, неважливо який, не кийками, вибачте. Спокійний формат діалогу і вийти з цього складного питання, складного становища, яке триває в Білорусі”, – зазначив Зеленський.

(На відео з 10:14)

Як повідомлялося раніше, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. 10 серпня кандидатка в президенти Білорусі на минулих виборах Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому. Вона вимагала провести повторний підрахунок голосів.

Вже 11 серпня Світлана Тихановська виїхала з країни і зараз знаходиться в Литві. Того ж дня у Мережі з’явився відеозапис, на якому Тихановська з листка зачитала звернення до білорусів із закликом “не виходити на площі”.

14 серпня, після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз найближчим часом введе санкції проти багатьох білоруських посадових осіб за насильство, репресії та фальсифікацію виборів.

  • Раніше депутати Європейського парламенту заявили, що не визнають результатів президентських виборів в Білорусі та вважають Олександра Лукашенка персоною нон грата.
  • 15 серпня Олександр Лукашенко заявив, що не потребує міжнародного посередництва для врегулювання ситуації в країні. Він також повідомив про свою домовленість із російським лідером Володимиром Путіним — РФ при першому запиті надасть всебічну допомогу “щодо забезпечення безпеки Білорусі”.
  • 14 серпня Центральна виборча комісія Білорусі оголосила офіційні результати виборів президента. Лукашенко, за офіційними даними, набрав 80,1 % голосів, а Тихановська – 10,1 %.
  • Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.
  • Міністри закордонних справ країн Євросоюзу в п’ятницю, 14 серпня, погодилися підготувати санкції проти Білорусі у зв’язку з останніми подіями в цій країні. В ЄС зазначили, що не приймають результати президентських виборів у Білорусі.
Теги: Володимир Зеленський

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