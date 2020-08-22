Потрібно знайти формат діалогу, а не кийками: Зеленський прокоментував протести в Білорусі

Про це він сказав в інтерв’ю “Україна 24”.

“Найголовніше – це відносини між народами, це глибше, це важливіше, ніж відносини між правлінням. […]Що стосується кровопролиття, ні в якому разі, ми відразу відреагували, хай там як, щоб там не відбувалося. Влада і суспільство повинні знайти формат діалогу, неважливо який, не кийками, вибачте. Спокійний формат діалогу і вийти з цього складного питання, складного становища, яке триває в Білорусі”, – зазначив Зеленський.

(На відео з 10:14)

Як повідомлялося раніше, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. 10 серпня кандидатка в президенти Білорусі на минулих виборах Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому. Вона вимагала провести повторний підрахунок голосів.

Вже 11 серпня Світлана Тихановська виїхала з країни і зараз знаходиться в Литві. Того ж дня у Мережі з’явився відеозапис, на якому Тихановська з листка зачитала звернення до білорусів із закликом “не виходити на площі”.

14 серпня, після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз найближчим часом введе санкції проти багатьох білоруських посадових осіб за насильство, репресії та фальсифікацію виборів.