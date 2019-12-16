Правоохоронці викрили злочинне угруповання, до якої входив депутат Київської обласної ради, яка займалася здирництвом 860 тисяч доларів у підприємців.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Києва.

Повідомляється, що правоохоронці повідомили про підозру шістьом особам, серед яких і депутат облради, які вимагали гроші від двох представників суб’єктів господарювання.

“Зловмисники намагалися заволодіти 860 тис. доларів США шляхом погроз застосування насильства по відношенню до членів їх сімей, знищення та заволодіння майном, а також із застосуванням насильства, небезпечного для життя і здоров’я і позбавлення волі”, – розповіли в поліції.

Підозрюваних звинувачують в порушенні ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.