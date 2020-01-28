Гранична чисельність співробітників Ради національної безпеки і оборони України була збільшена для посилення центру кібербезпеки.

Про це розповів секретар РБНО Олексій Данілов, повідомляє прес-служба відомства.

“Враховуючи стратегічне значення, якого набувають питання кібербезпеки в системі національної безпеки України і в світі, діяльність Національного координаційного центру кібербезпеки стає одним з ключових у роботі РНБО України, і його завдання значно розширені відповідно до вимог часу”, — прокоментував Данілов.

Зазначається, що координаційний центр кібербезпеки очолюється безпосередньо Даніловим та є робочим органом Ради.