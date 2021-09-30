Банки, що дозволяють трейдерам працювати віддалено, матимуть переглянути підхід до питання кібербезпеки, оскільки спілкування в месенджерах як-то WhatsApp наражає на небезпеку.

Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

За даними звіту Ради стандартів ринків FICC (Лондон), банкам із трейдерами на віддаленій роботі доведеться постійно переглядати свій підхід до нагляду, кібербезпеки та навчання працівників для забезпечення безпеки.

Попри те, що віддалена робота має чимало переваг, включно з економією коштів, у звіті організації висвітлюється понад 40 ризиків, пов’язаних із поведінкою працівників.

Зокрема, вони менше залучені до навчання, операційні інциденти розв’язуються повільніше, стається втрата зв’язку та контроль над потоком конфіденційної інформації.

Ризики для трейдерів пов’язані серед іншого зі збільшенням використання зв’язку, який не моніториться, зокрема, за допомогою таких сервісів, як WhatsApp.

Цей перелік викликів є однією з причин, чому чимало торговельних майданчиків не перейшли на дистанційну роботу під час карантину або поквапилися повернути фахівців у сфері фінансів до офісів.