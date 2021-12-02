Тренч — скорочена назва тренчкота, що є різновидом водонепроникного двобортного пальта з ременем, стилізованими погонами на плечах і розрізом ззаду. Манжети такого виробу найчастіше затягуються спеціальними ремінцями на рукавах.

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В основному для його пошиття використовують такі матеріали, як: щільна бавовна, плащівка та шкіра.

Історія тренчкота

Такі плащі з’явилися в 1900-х і були створені спеціально для військових. Зі зміною погодних умов важким вовняним шинелям було потрібно знайти легку альтернативу, яка б дозволяла вільно рухатися. Винахід цієї вже класичної моделі одягу належить власнику фабрики з виробництва габардину.

Військові назвали такий плащ траншейним пальто (в перекладі trench — траншея, coat — пальто).

Але це вбрання виявилося неймовірно зносостійким, тому його продовжили носити навіть у мирний час.

Після свою увагу на настільки зручний одяг звернула відома Коко Шанель. Завдяки їй з’явилися саме жіночі тренчі. Вони стали повсякденною класикою, і навіть багато знаменитостей не змогли обійти стороною такі комфортні вироби.

Чому варто віддати перевагу тренчу?

Тренчі відомі своєю зручною посадкою. Зараз їх можна знайти на будь-який смак і колір. Дизайнери всіляко стилізують їх і роблять трендові варіанти з прорізами на плечах. Тренчкот підійде для будь-якої фігури та підкреслить її переваги. А щоб виглядати стильно — варто придивитися до оверсайз фасонів.

Різноманітність крою та довжини дивує, адже їх створюють як і в довжині максі, так і міні.

Саме тому кожна дівчина може підібрати собі ідеальний тренч і виглядати стильно!

З чим носити тренчі?

Це питання хвилює багатьох. Річ на роки, тому важливо вибрати тренчкот жіночий у кращого продавця. Наприклад, можна купити пальто жіноче українського виробника“Virna”.

Тренч належить до військового стилю мілітарі, тому навіть його найбільш витончений крій завжди буде трішки грубим. Тому радимо створювати образ, використовуючи наступний одяг:

Легкі жіночі сукні різної довжини;

Ніжні блузи;

Класичні сорочки;

Обтягуючі гольфи;

Затишні в’язані светри.

На низ можна одягнути будь-які джинси, міні та міді спідниці, штани вільного крою та зі стрілками.

Звернути увагу варто на наступне взуття:

Грубі черевики;

Човники на високих підборах;

Кросівки;

Ботфорти;

Прямі чоботи, в які можна заправити штани.

Так само ваш образ прекрасно доповнять мінімалістичні аксесуари. Монохромність робитиме лук більш глибоким. Для створення багатошаровості варто одягати брючні костюми.

А акцент на колір радимо робити яскравою сумочкою.

Не варто забувати і про головні убори. Сміливо носіть капелюшок, кепку, в’язані вироби або берет.

Дякуємо за увагу!

“Джерело: virna.ua“