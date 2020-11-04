Податкова реформа & Закон 466-ІХ вплинули ледь не на кожну галузь життя громадян. КІК-и & BEPS, трансферне ціноутворення, ТОП податкових новацій, тренди оподаткування та актуальну судову практику — обговорили на традиційному Податковому форумі від Асоціації правників України, цього разу в форматі онлайн.

Захід традиційно відкрив вітальними словами Президент Асоціації правників України Денис Бугай, подякувавши організаційному комітету форуму та наголосивши на історичності заходу: “Щороку ми об’єднуємося та намагаємося покращити правове регулювання, зробити нашу професію ще краще. Сподіваюся, що вже наступного року, на ювілейному, Х Податковому форумі ми зустрінемося наживо”.

Про тренди та новели законодавства

Повністю підтримав колегу модератор стартової сесії — Владислав Соколовський керуючий партнер АК “Соколовський і Партнери”. Розпочав обговорення пан Соколовський із сектору митниці. Масові звільнення та призначення, реорганізація — що відбувається в Митній службі та як це впливає на реформування сектору?

Про стан справ на митниці та “кадрову чехарду”

На питання відповіла Тетяна Острікова, народна депутатка України VIII скликання, підприємниця, членкиня Митного Комітету Громадської ради при Міністерстві фінансів України, навівши декілька фактів:

1. Чотири очільники Митної служби за рік.

2. Тричі змінювалася організаційна структура Центрального апарату. Теж за рік. Спікерка зауважила, що постійна реорганізація, без наявних на те підстав, яка вже названа “кадровою чехардою”, унеможливлює проведення якісної Митної реформи.

3. Адміністративно-територіальний устрій митниць: скасований, переформований. Та ненадовго, бо, за словами підприємниці, минулого тижня вже стало відомо про намір повернути його через значну кількість скарг від підприємців.

4. 80% рішень судів щодо корегування митної вартості виносяться не на користь митного органу.

5. Ще один показник негативної тенденції — за 9 місяців існування Митної служби не створено Громадської ради.

6. Запланований пакет підзаконних актів не втілюється.

7. Провалено роботу щодо запровадження нового реєстру сприяння захисту прав ІВ.

8. В системі митних органів наразі працює лише 135 людей, залучених до митного постаудиту.

На завершення спічу пані Острікова розповіла й про позитивні зміни — запроваджено автоматизований випуск на експорт, створений таргетинг-центр. Так, констатувати проведення реформи наразі не можна, — підсумувала свій виступ підприємниця.

Про законодавчі новації в оподаткуванні

Продовжив обговорення Данило Гетманцев, Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, висвітливши головні новели — вже втілені, та на які варто чекати вже згодом.

Так, він розповів, що серед поточних питань на розгляді Комітету наразі залишається податок на виведений капітал, податкова амністія та Бюро фінансових розслідувань (БФР).

Щодо податку на виведений капітал вже схвалюється концепція польської моделі, яка передбачає введення податку для середнього бізнесу — 200 чи 150 мільйонів обороту за рік.

Стосовно податкової амністії концепція була узгоджена влітку поточного року. Так, 2021, за словами пана Гетьманцева, стане роком саме податкової амністії.

А от щодо БФР він розповів — законопроєкт вже рекомендований до прийняття ВРУ в другому читанні. Без огляду на певний супротив, Комітет має сильний намір втілити ідею в життя.

Про бізнес & оподаткування

В свою чергу Ярослав Грегірчак, заступник бізнес-омбудсмена розповів, що частка податкових скарг наразі є безпрецедентно високою — 68% від загальної кількості. При цьому, тенденція на зростання їх кількості зберігається. Починаючи з другого кварталу поточного року збільшилася й кількість скарг щодо включення платників податків до переліку ризикових. В третьому ж кварталі різко зросла кількість скарг щодо блокування реєстрації податкових накладних — 102 з 439 в цілому.

А от щодо ефективності інституту пан Грегірчак зі стриманою позитивною конотацією зауважив: “Що стосується принаймні реагування на наші індивідуальні рекомендації — співпрацю з ДПС можна назвати непоганою. Маємо декілька спеціалізованих експертних груп, і, загалом, понад 90% з наших рекомендацій виконуються. Чи відбулася трансформація ставлення до Ради бізнес-омбудсмена з огляду на зміну її очільника? Ні. І це позитивний сигнал”.

Так, рівень співпраці з органами державної влади залишається високим, а Рада бізнес-омбудсмена залишається ефективним інструментом “пошуку правди”.

Про міжнародні операції

Сесію, присвячену обговоренню (анти)BEPS, найбільш контроверсійних його елементів і нові виклики КіК модерувала Світлана Мусієнко, партнерка Sayenko Kharenko.

Вона нагадала — рік, що минув, повний голосних новацій і “змін до змін, змін, що доповнюють зміни та тих, що скасовують попередні зміни — всі їх маємо утримати в голові”, — зауважила пані Мусієнко, запропонувавши разом підбити підсумки.

Так, про новели щодо потенційного представництва та порядок оподаткування розповіла Марина Томаш, партнерка, керівниця податкової практики Juscutum, CEO Tomash consulting. Вона нагадала, що з прийняттям у травні Закону 466-ІХ були внесені зміни до визначення представництва та хаос до розуміння порядку подання звітності. Пов’язано це з імплементацією плану BEPS, а саме, 7 його кроком — “Запобігання штучному уникненню статусу постійного представництва”.

Спікерка розповіла про зміну підходу до визначення наявності постійного представництва нерезидента в Україні — розширено визначення “постійне представництво”. Крім того, було 1. збільшено загальний строк тривалості робіт, пов’язаних з будівельним майданчиком і 2. запроваджено можливість здійснення податкової перевірки діяльності нерезидента в Україні, що має ознаки постійного представництва.

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