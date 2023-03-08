Четверо підлітків з села Івахни Уманського району Черкаської області взяли прапор України з могили загиблого військового, щоб зняти відео для ТікТоку.

Про це інформує “Укрінформ”, посилаючись на заяву старости Івахнів Олександра Гринюка.

За його словами, невелика група підлітків – двоє дівчат і двоє хлопців – планували зняти відео з українським прапором.

“Спочатку намагалися зняти прапор з будівлі сільської ради, однак він там встановлений високо — на рівні другого поверху. Згодом згадали, що на кладовищі є прапори на могилах загиблих у війні. Пішли туди туди, зняли й виклали все у відео. Саму могилу не чіпали”, – прокоментував Гринюк.

Зазначено, що в селі мешкає мати полеглого воїна.

Також староста додав, що односельці впізнали винних в інциденті. Як повідомляє Гринюк, батьки дітей мають заплатити штраф. Разом з цим він зауважив, що його бентежить “сильне цькування”, яке зазнають підлітки від жителів села.

Крім того, наголошено, що речниця черкаської обласної поліції Зоя Вовк повідомила, що за цим фактом відкрите кримінальне провадження, а відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває вирішення питання про кваліфікацію злочину.