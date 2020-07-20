Футбольний клуб "Динамо" відправив у відставку тренера Олексія Михайличенка і його асистентів.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У заяві повідомляється, що причиною відставки став незадовільний рівень гри команди і відсутність прогресу, достатнього для боротьби за золоті медалі чемпіонату України і гідної гри в єврокубках.

Проте в клубі відзначили, що вдячні Михайличенку і його помічникам за роботу.

“Прийнявши команду по ходу сезону, цей тренерський штаб доклав максимум зусиль для виконання завдань, поставлених на сезон. Як наслідок, “Динамо” виграло Кубок України і посіло друге місце в чемпіонаті, що дає право змагатися за участь в груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА”, – йдеться в повідомленні.

Про те, хто очолить київський клуб і підготує команду до нового сезону, поки не повідомляється.