Голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер опублікував у соціальних мережах своє фото з портретом мера Харкова Геннадія Кернеса.

Знімок, зокрема, з’явився в Instagram Кучера.

На фото очільник ОДА пильно дивиться на великий портрет Геннадія Кернеса, який висить на стіні. На картині Кернес зображений за столом з правою рукою на серці.

Фото Кучер підписав лаконічно: “Тренер”.

Варто відзначити, що дана публікація викликала подив у користувачів Мережі. Деякі відзначили, що пост є недоречним.

Інші висловили розчарування і натякнули на зміну електоральних уподобань на майбутніх місцевих виборах:

Були й ті, хто засумнівався, що пост написав Кучер. Інші закликали сприймати публікацію голови ОДА як сарказм:

Як відомо, раніше у Кернеса був підтверджений коронавірус COVID-19 і двостороннє запалення легенів.

17 вересня повідомлялося, що мер Харкова полетів на лікування до берлінської клініки “Шаріте”. Зазначалося, що Кернес проходить лікування в реанімаційному відділенні клініки в палаті інтенсивної терапії.

Згодом медики клініки “Шаріте” повідомили, що стан здоров’я мера Харкова Геннадія Кернеса, який проходить лікування в Німеччині, поліпшується. 2 жовтня стало відомо, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.