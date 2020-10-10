Знімок, зокрема, з’явився в Instagram Кучера.
На фото очільник ОДА пильно дивиться на великий портрет Геннадія Кернеса, який висить на стіні. На картині Кернес зображений за столом з правою рукою на серці.
Фото Кучер підписав лаконічно: “Тренер”.
Варто відзначити, що дана публікація викликала подив у користувачів Мережі. Деякі відзначили, що пост є недоречним.
Інші висловили розчарування і натякнули на зміну електоральних уподобань на майбутніх місцевих виборах:
Були й ті, хто засумнівався, що пост написав Кучер. Інші закликали сприймати публікацію голови ОДА як сарказм:
Як відомо, раніше у Кернеса був підтверджений коронавірус COVID-19 і двостороннє запалення легенів.
17 вересня повідомлялося, що мер Харкова полетів на лікування до берлінської клініки “Шаріте”. Зазначалося, що Кернес проходить лікування в реанімаційному відділенні клініки в палаті інтенсивної терапії.
Згодом медики клініки “Шаріте” повідомили, що стан здоров’я мера Харкова Геннадія Кернеса, який проходить лікування в Німеччині, поліпшується. 2 жовтня стало відомо, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.
- 23 вересня чинного мера Харкова Геннадія Кернеса офіційно висунули кандидатом на посаду харківського міського голови на майбутніх місцевих виборах, призначених на 25 жовтня.
- Згодом колишній народний депутат Михайло Добкін оголосив про зняття своєї кандидатури з виборів мера Харкова на користь чинного міського голови Геннадія Кернеса.