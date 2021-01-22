Про це поінформували в пресслужбі клубу.

“Футбольний клуб “Реал Мадрид” повідомляє, що у нашого тренера Зінедіна Зідана позитивний результат тесту на COVID-19″, – сказано в повідомленні.

Жодних інших подробиць у клубі не надали ні щодо обставин зараження Зідана, ні щодо його самопочуття.

Як повідомляє агентство Reuters, всесвітньо відомий французький футболіст і тренер на початку цього місяця перебував на ізоляції після контакту з людиною, у якої діагностували COVID-19.

Помічник тренера Давид Беттоні поки що візьме на себе тренування футболістів, інформує агентство АР.

“Я говорив із Зіданом сьогодні вранці, і він в порядку”, – повідомив Беттоні.

Варто відзначити, що 20 січня “Реал” у рамках Кубка Іспанії програв із рахунком 1:2 “Алькояно”, який виступає в третьому дивізіоні.

Зідан є головним тренером “Реала” з 2019 року. До цього він тренував команду з 2016 по 2018 роки і привів її до трьох поспіль перемог у Лізі чемпіонів.