Вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну повернувся Спеціальний підрозділ збройних сил Великої Британії (спецзагін SAS). Британські військові навчають українських захисників користуватись протитанковими ракетними установками NLAW.

Про це повідомляє британське видання The Times.

Про тренування з британськими військовими розповіли офіцери двох українських батальйонів, які дислоковані у Київській області. За їх словами, військовий вишкіл у британських спецпідрозділах вони пройшли минулого тижня.

Зокрема капітан Юрій Мироненко, батальйон якого дислокується на Оболоні (північна околиця Києва) повідомив, що британські інструктори прибули навчати новобранців та військовослужбовців використовувати протитанкові ракети NLAW, які Велика Британія доставила Україні у перші дні широкомасштабного вторгнення РФ.

Командир українського спецзагону з позивним “Скіф” також розповів, що його підрозділ, який приєднали до 112-го батальйону, пройшов відповідне навчання минулого тижня. Це підтвердив і його старший командир з позивним “Ведмідь”.

“Британці хороші хлопці. Вони запросили нас відвідати їх, коли закінчиться війна”, – сказав український командир.

Відомо, що британські військові вперше були споряджені до України після того, як Росія окупувала Крим. Проте в лютому 2022 року їх вивели, щоб уникнути прямого конфлікту з російськими військовими.