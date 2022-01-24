Влада Тайваню повідомила про вторгнення військово-повітряних сил Китаю у зону дії протиповітряного захисту поблизу Парфянських островів та назвала його наймасштабнішим за останній час.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

За словами міністерства оборони Тайваню, їм довелося підіймати у повітря власну техніку, аби перехопити 39 військових китайських літаків. В результаті вторгнення було зупинено, проте у Китаї жодних коментарів стосовно ситуації поки не надають.

Це вже не перший випадок: влада Тайваню неодноразово скаржилася на порушення повітряного простору з боку своїх сусідів.

Наприклад, 148 китайських військових літаків порушило повітряний простір країни за 4-денний період починаючи з 1 жовтня 2021 року. Тоді ж у Китаї заявили, що це були звичайні військові тренування.

У Тайвані ж вважають, що у такий спосіб Китай посилює тиск, аби керівництво острова визнало його як частину КНР. Війни влада Тайваню не прагне, проте готова захищатися у випадку нападу.