Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
За словами міністерства оборони Тайваню, їм довелося підіймати у повітря власну техніку, аби перехопити 39 військових китайських літаків. В результаті вторгнення було зупинено, проте у Китаї жодних коментарів стосовно ситуації поки не надають.
Це вже не перший випадок: влада Тайваню неодноразово скаржилася на порушення повітряного простору з боку своїх сусідів.
Наприклад, 148 китайських військових літаків порушило повітряний простір країни за 4-денний період починаючи з 1 жовтня 2021 року. Тоді ж у Китаї заявили, що це були звичайні військові тренування.
У Тайвані ж вважають, що у такий спосіб Китай посилює тиск, аби керівництво острова визнало його як частину КНР. Війни влада Тайваню не прагне, проте готова захищатися у випадку нападу.
- Нагадаємо, у міністерстві оборони США (Пентагон) зробили припущення, що до кінця десятиріччя Китай збільшить свій ядерний арсенал щонайменше до 1 тисячі боєголовок.
- Раніше повідомлялося, що Китай збільшує військову присутність на кордоні з Тайванем. А президентка Тайваню Цай Ін-вень закликала протистояти агресивним діям Китаю на кордоні острову.