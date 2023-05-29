Джерело: Міноборони Великої Британії.
Як пояснили у розвідці, димова завіса була створена за допомогою автомобільних димогенераторів ТДА-3, ймовірно, 28-ї бригади військ радіаційного, біологічного та хімічного захисту Росії.
“Російська доктрина вважає використання диму частиною маскування (камуфляжу та обману), на якому вона робить сильний акцент. Однак на практиці російське маскування в цілому виявилося неефективним у війні в Україні”, – йдеться в повідомленні.
За даними фахівців, неефективність таких російських заходів є результатом відсутності функції центрального планування і низького рівня бойової дисципліни.
- На думку британських розвідників, найманці ПВК “Вагнер”, ймовірно, продовжать наступальні операції на Донбасі, коли відновлять свої сили після місяців виснажливої боротьби за Бахмут.
- Останнім часом у російському публічному просторі все частіше почали з’являтися заклики до примусу суспільства працювати “на благо війни”, що нагадує радянську модель.
- У ніч з 28 на 29 травня росіяни здійснили “комбіновану” атаку на Київ з різних напрямків. Силами оборони (ППО) було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей.
- Загалом, протягом минулої доби противник завдав 97 авіаційних ударів, зокрема, було застосовано 59 іранських ударних БпЛА “Shahed”. 58 “Шахедів” знищено нашими захисниками. Також ворог здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.