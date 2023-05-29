За даними розвідки Сполученого Королівства, димова завіса, зафіксована на Кримському мосту 24 травня, була результатом російських навчань і мала на меті частково замаскувати споруду.

Джерело: Міноборони Великої Британії.

Як пояснили у розвідці, димова завіса була створена за допомогою автомобільних димогенераторів ТДА-3, ймовірно, 28-ї бригади військ радіаційного, біологічного та хімічного захисту Росії.

“Російська доктрина вважає використання диму частиною маскування (камуфляжу та обману), на якому вона робить сильний акцент. Однак на практиці російське маскування в цілому виявилося неефективним у війні в Україні”, – йдеться в повідомленні.

За даними фахівців, неефективність таких російських заходів є результатом відсутності функції центрального планування і низького рівня бойової дисципліни.