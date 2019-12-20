Інформацію про це Найєм вніс до своєї податкової декларації.
У декларації наголошується, що 2 грудня Мустафа Найєм отримав 310,5 тис. гривень як зарплату “за місцем основної роботи”.
Нагадаємо, 11 листопада колишній народний депутат (8 скликання) Мустафа Найєм був призначений заступником глави концерну “Укроборонпром”. Через 10 днів, 21 листопада, екснардеп оголосив про призначення на посаду.
5 грудня в відповідь на запит журналістів Найєм повідомив, що його щомісячний оклад становить 43 тисячі гривень. Також стало відомо, що оклад гендиректора концерну “Укроборонпром” Айвараса Абромавичуса в 10 разів менше, ніж його заступника Мустафи Найєма.
- Напередодні стало відомо, що міністерство фінансів урізав фінансування грудневих витрат через недовиконання державного бюджету. Так Прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив Держказначейству припинити фінансування будь-яких програм, крім захищених статей держбюджету (зарплати, пенсії, соцвиплати).
- Через недовиконання держбюджету Міністерство фінансів заблокувало виплати Українського культурного фонду. Припинені виплати грантових коштів та зарплат.