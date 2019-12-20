Заступник глави концерну "Укрборонпром" Мустафа Найєм отримав за місяць роботи зарплату в розмірі понад 300 тисяч гривень.

Інформацію про це Найєм вніс до своєї податкової декларації.

У декларації наголошується, що 2 грудня Мустафа Найєм отримав 310,5 тис. гривень як зарплату “за місцем основної роботи”.