Про це свідчать дані опитування, проведеного Facebook у партнерстві з Організацією економічного співробітництва та розвитку та Світовим банком.

Компанія опитала понад 30 тисяч керівників підприємств середнього та малого бізнесу з більш ніж 50 країн про те, як пандемія коронавірусу вплинула на їхню роботу.

Понад чверть опитаних заявили, що вони закрилися в період з січня по травень цього року. У деяких країнах цей показник виріс до більш ніж 50%.

Опитування показує, що сильніше за інших постраждали маленькі підприємства, що належать і керуються однією особою та пов’язані зі сферою туризму та готельним бізнесом. Близько 54% ​​туристичних агентств та 47% малих підприємств, що працюють у сфері готельного бізнесу та організації заходів були закриті.

Крім того, було виявлено значну гендерну нерівність в цьому питанні. Бізнес, очолюваний жінками, закривався на 7% частіше в порівнянні з бізнесом, очолюваним чоловіками. Було виявлено, що чим жорсткішими були обмеження в країні, тим більше компаній, очолюваних жінками, закривали свої двері.

“Ще й надто, велика частина жінок-лідерів бізнесу керують мікропідприємств без найманих працівників, але малі підприємства, очолювані жінками, також зосереджені в секторах, які найбільшою мірою постраждали від карантинних заходів”, — йдеться в доповіді.

З тих підприємств, які залишалися в робочому стані на момент проведення опитування (28-31 травня), чимало скоротили штат та заявили про значне скорочення продажів.