Про це свідчать дані опитування, проведеного Facebook у партнерстві з Організацією економічного співробітництва та розвитку та Світовим банком.
Компанія опитала понад 30 тисяч керівників підприємств середнього та малого бізнесу з більш ніж 50 країн про те, як пандемія коронавірусу вплинула на їхню роботу.
Понад чверть опитаних заявили, що вони закрилися в період з січня по травень цього року. У деяких країнах цей показник виріс до більш ніж 50%.
Опитування показує, що сильніше за інших постраждали маленькі підприємства, що належать і керуються однією особою та пов’язані зі сферою туризму та готельним бізнесом. Близько 54% туристичних агентств та 47% малих підприємств, що працюють у сфері готельного бізнесу та організації заходів були закриті.
Крім того, було виявлено значну гендерну нерівність в цьому питанні. Бізнес, очолюваний жінками, закривався на 7% частіше в порівнянні з бізнесом, очолюваним чоловіками. Було виявлено, що чим жорсткішими були обмеження в країні, тим більше компаній, очолюваних жінками, закривали свої двері.
“Ще й надто, велика частина жінок-лідерів бізнесу керують мікропідприємств без найманих працівників, але малі підприємства, очолювані жінками, також зосереджені в секторах, які найбільшою мірою постраждали від карантинних заходів”, — йдеться в доповіді.
З тих підприємств, які залишалися в робочому стані на момент проведення опитування (28-31 травня), чимало скоротили штат та заявили про значне скорочення продажів.
“Третина з тих. хто працює на цей час повідомили, що вони скоротили свою робочу силу. Це тривожна ознака того, що криза браку робочих місць може бути тривалою. І майже дві третини працюючих повідомили нам, що продажі скоротилися в порівнянні з аналогічним періодом минулого року — у багатьох випадках значно”, — зазначено в звіті.
- Раніше повідомлялося, що експерти прогнозують падіння світового ВВП на 3% через втрати на тлі пандемії коронавірусу.
- В Україні кількість безробітних, за даними Торгово-промислової палати, за час карантину збільшилася вже більш ніж на мільйон. У червні кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні зросла до 511 тисяч.
- Водночас міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що зростання безробіття в країні немає.