Третина українців готові відмовитися від частини прав і громадянських свобод в обмін на добробут.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Так, 33,1 % опитаних заявили, що готові в обмін на власний добробут “поступитися державі частиною своїх прав та громадянських свобод” (в 2018 році таких було 26 %).

При цьому 42,3 % українців заради особистої свободи і дотримання всіх громадянських прав готові терпіти певні матеріальні труднощі (36 % у 2018 році).

А 24,6 % (39 % в 2018-му) не змогли зробити вибір між цими альтернативами.

“Східний регіон відрізняється від решти тим, що його мешканці готові поступитися часткою прав і свобод в обмін на добробут – 42 % проти 31 % тих, хто на це не згодний”, – відзначають соціологи.

Загальнонаціональне дослідження проводилося з 6 по 11 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.