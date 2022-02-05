#Букви зібрали найяскравіші світлини події.

Сьогодні на подіумі можна було побачити колекцію від дизайнерки Дар’ї Чупріни. Власний бренд під назвою CHUPRINA вона створила у 2010 році. В одязі вона використовує якісні матеріали, ручні мережива та вишивку. Серед клієнтів бренду: Олександра Кучеренко, Вікторія Кіосе, Олена Бєлова, Василій Бондарчук та інші.

До уваги глядачів також представили одяг від Darja Donezz. Бренд було засновано 2015 року. колекціях Дар’ї Донець багато сентиментальності, легкості та меланхолії. Дизайнерці також властиво урізноманітнювати образи яскравими кольорами й деталями. У її колекціях можна побачити легкі сукні, шовк, авторські принти та декоративні елементи. Переважно вона надає перевагу натуральним матеріалам.

Також гості шоу знов мали нагоду побачити роботи від Polina Veller, які вона вже демонструвала у попередні дні показу. Дизайни Поліни вирізняються демонстрацією влучного вираження настроїв суспільства або розкриття соціальної проблеми.

Не омине око й нішевий бренд жіночого одягу DZHUS. В основі його філософії – інноваційні структурні рішення. На експериментальний крій дизайнерку бренду надихнули промислові об’єкти, архітектура конструктивізму, функціоналізму та бруталізму. Також колекції презентували під час тижня моди в Парижі, Ukrainian Fashion Week, Mercedes-Benz Kiev Fashion Days та Празького тижня дизайну і моди Designblok. Зокрема у грудні 2015 DZHUS потрапив у фінал International Woolmark Prize.

Завершував показ сучасний бренд вуличного одягу IRON THREAD. Його засновник та дизайнер Ено Еніеокпон почав створювати свої колекції ще у себе в Нігерії. Бувши підлітком він створював образи для себе та друзів, а згодом робив речі на замовлення. Характерна риса бренду – африканські мотиви в одязі. Деякі моделі навіть пошиті з традиційних тканин Африки. Ено закликає виходити за рамки та демонструвати свою індивідуальність через одяг.