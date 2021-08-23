Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

“Цей рейс став останнім рейсом, який вилетів із Кабулу перед закриттям аеропорту на невизначений час”, – написав Єнін.

За його словами, на даний час у Кабулі залишаються ще близько 50 громадян України, які висловили бажання повернутися в Україну.

Фото: Євген Єнін

“Як зазначив Дмитро Кулеба (голова МЗС – ред.), ми продовжуємо наполегливо працювати для евакуації всіх українців! Серед можливих опцій розглядається направлення військового літака; цивільний чартер з однієї з суміжних з Афганістаном держав; евакуаційні рейси організовані нашими партнерами або сухопутні варіанти вивезення наших громадян”, – додав Єнін.

Як відомо, Україна спочатку евакуювала 30 своїх громадян з Афганістану.

Станом на ранок вівторка, 17 серпня, 120 громадян України та членів їхніх родин виявили бажання евакуюватися з Афганістану, територію якого захопили бойовики ісламістського угруповання “Талібан”.

22 серпня вранці приземлився другий евакуаційний борт України, що доправив людей з Кабула до Києва. Військово-транспортний літак Повітряних сил Збройних Сил евакуював з Афганістану 83 особи, зокрема 31 українця, а також громадян інших держав. Серед громадян України – 12 осіб, які перебували на військовій базі поблизу Кабула. Також були евакуйовані представники міжнародних медіа та громадських організацій.