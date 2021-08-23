Третій евакуаційний рейс з Кабула приземлився в аеропорту "Бориспіль". На його борту 98 пасажирів, серед яких 41 громадянин України, зокрема, 27 дітей.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

“Цей рейс став останнім рейсом, який вилетів із Кабулу перед закриттям аеропорту на невизначений час”, – написав Єнін.

За його словами, на даний час у Кабулі залишаються ще близько 50 громадян України, які висловили бажання повернутися в Україну.

Фото: Євген Єнін

“Як зазначив Дмитро Кулеба (голова МЗС – ред.), ми продовжуємо наполегливо працювати для евакуації всіх українців! Серед можливих опцій розглядається направлення військового літака; цивільний чартер з однієї з суміжних з Афганістаном держав; евакуаційні рейси організовані нашими партнерами або сухопутні варіанти вивезення наших громадян”, – додав Єнін.

Як відомо, Україна спочатку евакуювала 30 своїх громадян з Афганістану.

Станом на ранок вівторка, 17 серпня, 120 громадян України та членів їхніх родин виявили бажання евакуюватися з Афганістану, територію якого захопили бойовики ісламістського угруповання “Талібан”.

22 серпня вранці приземлився другий евакуаційний борт України, що доправив людей з Кабула до Києва. Військово-транспортний літак Повітряних сил Збройних Сил евакуював з Афганістану 83 особи, зокрема 31 українця, а також громадян інших держав. Серед громадян України – 12 осіб, які перебували на військовій базі поблизу Кабула. Також були евакуйовані представники міжнародних медіа та громадських організацій.