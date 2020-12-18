Коаліція з 38 штатів США подала в четвер, 17 грудня, антимонопольний позов проти компанії Google.

Про це повідомляють агентство Reuters, американський телеканал CNN. Про деталі також повідомляється на офіційному сайті генпрокурора штату Нью-Йорк Летиції Джеймс.

Це вже третій за останні два місяці великий антимонопольний позов проти Google (і другий за останні кілька днів).

У колективному позові 38 генпрокурорів штатів звинуватили корпорацію в підтримці монополії на ринку пошукових систем і пошукової реклами, а також у незаконних діях, спрямованих на боротьбу з конкуренцією.

Очолюють коаліцію штатів, які подали позов, представники Аризони, Колорадо, Айови, Небраски, Нью-Йорка, Північної Кароліни, Теннессі і Юти.

Як зазначається в повідомленні генпрокурора штату Нью-Йорк, в США близько 90% всіх пошукових запитів в Інтернеті виконуються через Google.

“Жодна з конкуруючих пошукових систем не займає більше 7% ринку. І за останнє десятиліття жоден новий учасник на загальному пошуковому ринку в США не забезпечив більше 1% пошукових запитів в Інтернеті за рік”, – наголошується в повідомленні.

У позові йдеться, що Google вдалося зберегти таке домінуюче становище завдяки кільком ключовим стратегіям.

Так, згідно з позовом, Google платить розробникам браузерів і виробникам мобільних пристроїв за встановлення свого пошуковика за замовчуванням. Зокрема, компанія Apple отримує за це 8-12 млрд доларів на рік.

Відзначається, що подібну тактику Google використовує і щодо голосових помічників, розумних колонок, розумних телевізорів і автомобілів.

Крім того, позивачі звинуватили корпорацію в тому, що вона обмежує доступ пошукових систем-конкурентів до реклами. У позові зазначено, що Google понижує у видачі свого пошуковика сайти, які дозволяють шукати інформацію в спеціалізованих сферах (таких як подорожі, послуги з ремонту будинку і огляди закладів).

Генеральні прокурори просять суд “припинити протиправні дії Google і відновити конкурентний ринок”.

Відзначається, що позивачі “прагнуть протидіяти будь-яким перевагам, які Google отримала в результаті антиконкурентної поведінки, включно з продажем активів, за необхідності”.

Як наголосила генпрокурор штату Нью-Йорк, Google “використовувала своє панування на ринку для незаконного придушення конкурентів, відстеження майже всіх аспектів нашого цифрового життя і отримання багатомільярдного прибутку”.

“Протягом десятиліть Google була “воротарем” Інтернету і використовувала наші дані, щоб обходити конкурентів і контролювати процес прийняття рішень, в результаті чого ми всі платимо більше за послуги, якими користуємося щодня”, – заявила Джеймс.

У свою чергу директор з економічної політики Google Адам Коен заявив, що цей позов спрямований на зміну результатів пошуку таким чином, “щоб позбавити американців корисної інформації і нанести шкоду здатності компаній безпосередньо зв’язуватися з клієнтами”.

“Ми з нетерпінням чекаємо на розгляд цієї справи в суді, продовжуючи при цьому приділяти особливу увагу забезпеченню високоякісного пошуку для наших користувачів”.

Варто відзначити, що в жовтні Міністерство юстиції США спільно з генпрокурорами 11 штатів подало позовну заяву проти компанії за порушення антимонопольного законодавства на ринку інтернет-пошуку і реклами.

А днями, 16 грудня, група генеральних прокурорів США на чолі з генпрокурором штату Техас Кеном Пакстоном подали колективний позов проти Google, звинувативши компанію в порушенні антимонопольного законодавства на ринку інтернет-реклами.