Найбільше місто Нової Зеландії Окленд з населенням 1,4 млн осіб (третина всього населення країни) буде закрите на три дні, починаючи з півночі неділі 15 лютого, після виявлення трьох випадків коронавірусу.

Про це заявила прем’єр-міністр Джасінда Ардерн, повідомляє агентство Associated Press.

Це другий локдаун в Новій Зеландії за останній час. До цього вважалося, що країна впоралася з COVID-19.

“Я прошу новозеландців залишатися сильними і добрими. Я знаю, що ми всі відчуваємо, коли це відбувається. У всіх нас виникає почуття: “Тільки не знову”. Але пам’ятайте, ми проходили через це раніше, впораємося і тепер”, – сказав Ардерн на пресконференції.

Нові випадки захворювання регулярно виявляють серед мандрівників, які повертаються з-за коржону. Кожен з них повинен провести два тижні в карантині. Незважаючи на запобіжні заходи, кілька разів поширення вірусу не вдавалося уникати.

Тепер же COVID-19 виявили у трьох членів однієї сім’ї в Окленді. Одна з інфікованих працює в компанії, що поставляє харчування на авіарейси. Тепер уряд планує розслідувати, чи належать нові випадки інфікування до більш заразних штамів вірусу.

У Новій Зеландії з населенням 5 мільйонів осіб з початку пандемії зареєстровано в цілому трохи більше 2300 випадків захворювання і 25 випадків смерті.