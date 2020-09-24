Про це свідчать результати опитування, проведеного групою “Рейтинг” з 19 по 22 вересня.

Так, порівнюючи рівень довіри, 35 % респондентів зазначили, що більше довіряють місцевій владі, 17 % – більше центральній. 17 % довіряють представникам влади на обох рівнях. Чверть не довіряють жодній.

Водночас, 55 % вважають місцеву владу ближчою до людей, аніж центральну, лише 9 % вважають протилежне. Відносно більше тих, хто вважає місцеву владу ближчою до людей серед мешканців сіл.

Стосовно професійності, то 31 % опитаних надають перевагу у цій оцінці місцевій владі, 22 % – центральній. 18 % вважають професійними обидві рівні влади, 19 % – жодну з них. Професійною місцеву владу частіше вважають у обласних центрах.

Крім того, стосовно чесності, то 33 % не надають переваги жодному із рівнів влади. 27 % вважають більш чеснішою місцеву владу, лише 13 % – центральну, 15 % – обидва рівні.

Соціологічне опитування було проведене в період з 19 по 22 вересня. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4 %.