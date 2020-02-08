Про це йдеться в опитуванні, проведеному Центром “Соціальний моніторинг” і Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка.
Зокрема, виключно українською розмовляють 37,3 % опитаних, а лише російською – 13,5 %.
При цьому, однаково часто російською та українською розмовляють 23,7 % опитаних.
Дослідження було проведено з 24 по 28 січня. Загалом було опитано 2003 респонденти. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,24 % з імовірністю 0,95.
- Раніше повідомлялося, що телеканал “1+1” зняв комедійні серіали на 2020 рік українською мовою, а всі мелодрами російською. На “1 + 1” вважають, що українська мова для мелодрам не підходить.