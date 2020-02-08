Про це йдеться в опитуванні, проведеному Центром “Соціальний моніторинг” і Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка.

Зокрема, виключно українською розмовляють 37,3 % опитаних, а лише російською – 13,5 %.

При цьому, однаково часто російською та українською розмовляють 23,7 % опитаних.

Дослідження було проведено з 24 по 28 січня. Загалом було опитано 2003 респонденти. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,24 % з імовірністю 0,95.