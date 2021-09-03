Головний інфекціоніст США, доктор Ентоні Фаучі переконаний, що третя (бустерна) доза вакцини проти коронавірусу може стати обов'язковою, оскільки забезпечує стійкішу імунну відповідь.

Про це повідомляє Reuters.

Фаучі, зокрема, зауважив на потребу бустерної дози для тих, хто робив щеплення вакцинами Pfizer та Moderna в США. Він пояснив, що третя доза вакцини дає змогу організму виробити повноцінну імунну відповідь.

“Мій досвід у сфері імунології свідчить про те, що повна схема вакцинації міститиме саме три дози вакцини”, – пояснив Фаучі.

Перші бустерні дози в США вводитимуть після 20 вересня. Це через вісім місяців після щеплення другою дозою Pfizer чи Moderna.

У Центрі з контролю та профілактики захворювань підтвердили, що ефективність щеплень проти коронавірусу з часом знижується, тож людський імунітет слід підсилювати з певною періодичністю.

Президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден збираються отримати по третій (бустерній) дозі вакцини проти коронавірусу, щойно це буде можливо.

13 серпня Управління США з контролю над харчовими продуктами та ліками (FDA) санкціонувало застосування додаткової, бустерної, дози вакцини проти коронавірусу COVID-19 для людей з ослабленим імунітетом. Згідно з рішенням FDA, третю дозу вакцин Moderna або Pfizer можна буде вводити принаймні через 28 днів після другого щеплення (людям з ослабленим імунітетом). На думку регулятора, іншим групам громадян наразі досить двох доз вакцин.

Як інформує американський телеканал CNN із посиланням на дані Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC), у Сполучених Штатах близько 9 мільйонів американців мають ослаблений імунітет або через наявні у них хвороби, або через ліки, які вони приймають.