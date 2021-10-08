Голову комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галину Третьякову не будуть відсторонювати від роботи через її коментарі щодо смерті нардепа Антона Полякова.

Про це в ефірі політичного ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера” сказав голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

Як відомо, 8 жовтня, в день смерті Полякова, Третьякова написала в чаті, що стало “одним ворогом менше“.

Третьякова відразу відреагувала:

“У мене два зауваження. Звідки “За майбах” (група “За майбутнє”) знає, що пишуть в чаті “Слуга народу” – це раз. А по-друге, коли люди, які борються за свободу слова, яка гарантована кожній людині тут, в залі, Конституцією, і вважають, що вони можуть накидати комусь, якісь платки на рота, то, мені здається, що позор – це вам”.

Після цієї репліки віцеспікер Руслан Стефанчук вимкнув їй мікрофон.

У Раді ані дня без скандалу: нардеп від групи "За майбутнє" Ігор Палиця заявив, що "слуга" Галина Третьякова написала у партійному чаті "одним ворогом менше", коментуючи смерть нардепа Антона Полякова. В залі почали скандувати: "Ганьба!" pic.twitter.com/vx32GpoAap — Букви (@Bykvu) October 8, 2021

Арахамія, як голова фракція, прокоментував цю ситуацію.

“Я почув про цей скандал. Ми зібрали всіх лідерів фракцій, я особисто перепросив усіх, а потім запропонував, що я вийду, проведу бесіду з Галиною та зроблю так, аби вона залишила залу засідань, аби не розгортати цей скандал. Після цього я вийшов за трибуну й перепросив перед всіма колегами за її (Третьякової) поведінку, перед глядачами та виборцями й, звісно, перед рідними загиблої людини… Чесно кажучи, вона людина моральна, просто я не розумію… Можливо, там криза була, протягом останніх днів всі напружено працювали”, – прокоментував політик.

При цьому, Арахамія “не спілкувався індивідуально” з Третьяковою після інциденту.

Він також нагадав, що фракція підписала заяву до регламентного комітету з вимогою відсторонити Третьякову на п’ять пленарних засідань, як “запобіжний дисциплінарний захід”.

Що стосується головування Третьякової у парламентському комітеті, Арахамія не вважає, що через інцидент в Раді її треба відсторонити.

“Не можна за слова… Голова комітету – це не позиція менеджера. Якщо вона вирішить сама піти – я підтримаю… Але ламати через коліно ми не будемо”, – додав Арахамія.

Нагадаємо, 24 червня 2020 року Галина Третьякова заявила, що в сім’ях, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти “дуже низької якості”.

“Коли демографічно надаємо такі кошти, які використовуються родиною, і народження дитини відбувається не для того, щоб надати йому рівні права, освіту, а для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримаємо, скажу жорстко, дітей дуже низької якості”, – висловилася Третьякова.

На її думку, це призводить до того, що в майбутньому такі діти “також сідають на публічні кошти”.

"Слуга народу" Третьякова, яка заявила, що у безробітних народжуються діти "низької якості" ще розповіло про про стерилізацію людей, які хочуть отримувати соціальну допомогу та "кастрацію" жінок без вищої освіти pic.twitter.com/Vh1iwIVwAF — Букви (@Bykvu) June 24, 2020

Як відомо, сьогодні вранці, 8 жовтня, Антона Полякова знайшли мертвим у Дніпровському районі столиці.

Правоохоронці розповіли, що уночі під час патрулювання на проспекті Соборності у Києві патрульні зупинили автомобіль Hyundai Sonata за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм помітили на задньому сидінні чоловіка, який був у непритомному стані. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишились при ньому.

За словами водія, він взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту, після цього його почало нудити в машині.

Інспектори дістали пасажира з автомобіля та поклали в стабільне бокове положення. У нього були відсутні пульс та дихання. Патрульні негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію до приїзду швидкої. Приїхавши на місце інциденту, лікарі швидкої продовжили проводити реанімаційні дії, однак це виявилося марними, чоловік до тями так і не прийшов.

Надалі на місце прибула слідчо-оперативна група Дніпровського району для подальшого розбору та кваліфікації події.

Нагадаємо, листопаді 2019 року Антона Полякова виключили з фракції “Слуги народу” через неголосування за ті законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції. У кінці жовтня того ж року Поляков заявляв, що інший нардеп нібито “замовив його кримінальному авторитету”. Він також пов’язував своє виключення з тим, що висловлював відкрито свою думку, а також розповідав про “внутрішню кухню” і “розборки” у фракції.

У вересні минулого року біля кафе “Джав” у Шевченківському районі Києва невідомі напали й побили народного депутата України Антона Полякова. Через декілька годин правоохоронці затримали ймовірного нападника.