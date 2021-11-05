Голову комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галину Третьякову відсторонили від засідань Верховної Ради через її коментарі щодо смерті нардепа Антона Полякова.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, за відповідне рішення проголосували 234 народних обранців.

Після голосування спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук попросив Третьякову залишити залу засідання.

Нардепка Анна Скороход з трибуни закликала депутатів створити Тимчасову слідчу комісію щодо розслідування смерті Полякова. Вона також звернулася до голови фракції “Слуги народу” Давида Арахамії з проханням подати кандидатури до ТСК від цієї політсили, оскільки, за словами Скороход, лише вони цього не зробили.

Після цього нардепи вшанували пам’ять Полякова хвилиною мовчання.

Як відомо, 8 жовтня, в день смерті Полякова, Третьякова написала в чаті, що стало “одним ворогом менше“.

Третьякова відразу відреагувала:

“У мене два зауваження. Звідки “За майбах” (група “За майбутнє”) знає, що пишуть в чаті “Слуга народу” – це раз. А по-друге, коли люди, які борються за свободу слова, яка гарантована кожній людині тут, в залі, Конституцією, і вважають, що вони можуть накидати комусь, якісь платки на рота, то, мені здається, що позор – це вам”.

Після цієї репліки віцеспікер Руслан Стефанчук вимкнув їй мікрофон.

У Раді ані дня без скандалу: нардеп від групи "За майбутнє" Ігор Палиця заявив, що "слуга" Галина Третьякова написала у партійному чаті "одним ворогом менше", коментуючи смерть нардепа Антона Полякова. В залі почали скандувати: "Ганьба!" pic.twitter.com/vx32GpoAap — Букви (@Bykvu) October 8, 2021