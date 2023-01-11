Президент України Володимир Зеленський виступив з промовою під час 80-ї церемонії вручення нагород кінопремії "Золотий глобус 2023". Він його імені мав виступати американський актор, кінорежисер, лауреат премії "Оскар" Шон Пенн, але Зеленський записав промову.

Про це повідомило United24.

Церемонія відбулася у ніч на 11 січня у Лос-Анджелесі. Американський актор, який не залишив Київ після початку повномасштабного вторгнення, вийшов на сцену “Золотого глобуса” і сказав, що на екрани буде виведено заздалегідь записану промову президента України.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов’язково переможе російських окупантів, і не дасть Третій світовій війні розпочатися.

“Війна в Україні ще не закінчилася, але ми знаємо, хто переможе… Перша світова війна забрала мільйони життів. Друга світова війна забрала десятки мільйонів. Третьої світової війни не буде. Це не трилогія. Україна припинить російську агресію на нашій землі. Попереду – битви та сльози, але зараз я точно можу сказати, хто був найкращим минулого року. Це були ви, люди вільного світу. Ті, хто об’єдналися на підтримку вільного українського народу в нашій спільній боротьбі за свободу і демократію, за право жити, любити, мати дітей”, – сказав Зеленський.

Зазначено, що присутні аплодували після відеозвернення Володимира Зеленського, але телеглядачам цього не показали. Канал NBC, який транслював церемонію, після звернення президента України увімкнув рекламу.