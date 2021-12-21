31% українців вважають, що 2022 буде кращим ніж попередній, ще третина думають, що нічого не зміниться. Також стільки ж вважають, що наступний рік буде гіршим, ніж 2021.

Такі дані оприлюднила соціологічна група “Рейтинг”.

У дослідженні сказано, що минулого року очікування були оптимістичніші: тоді 52% чекали, що 2021 рік буде кращим за 2020-ий. В цілому молодші опитані (до 40 років) очікують, що прийдешній рік скоріше буде кращим, натомість старші – думають, що нічого не зміниться або буде гірше.

Загалом 67% українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, 24% – у правильному. 9% – не визначилися.

Найважливішими проблемами в країни є корупція (55%) і війна на Донбасі (51%). Крім того, економічна криза (32%), некомпетентність влади (31%), епідемія коронавірусу (27%), вплив олігархів на політику (24%) та неякісна медицина (24%).

Рейтинг довіри до політиків очолює Володимир Зеленський, якому довіряють 38% опитаних, не довіряють – 61%. Наступний за рівнем довіри – Володимир Гройсман, якому 32% довіряють, і 60% – не довіряють. Дмитру Разумкову довіряють 30%, а 41% – не довіряють і ще чверть не знають його. Юлії Тимошенко довіряють 25%, не довіряють – 73%. Петру Порошенку довіряють 25%, не довіряють – 75%. Юрію Бойку довіряють 22%, не довіряють – 61%, не знають його – 15%.

Більшість опитаних підтримують розпуск Верховної Ради та Кабінету міністрів: 63% і 58% відповідно. Водночас відставку й перевибори Президента підтримують дещо менше: 43% за відставку, 54% – проти.

Чверть опитаних вважають сьогодні РНБО сильним органом, третина – слабким, ще третина – ні сильним, ані слабким. Президента сильним вважають 16%, 40% – слабким, ще 43% – ні сильним, ані слабким. Прем’єр-міністра сильним вважають 8%, 42% – слабким, ще 42% – ні сильним, ані слабким. Парламент сильним вважають 6%, 61% – слабким, ще 31% – ні сильним, ані слабким.

Опозицію в парламенті сильною вважають 15%, 43% – слабкою, ще 35% – ні сильною, ані слабкою. Коаліцію сильною вважають 11%, 44% – слабкою, ще 33% – ні сильною, ані слабкою.

Рейтинг партій очолює партія «Слуга народу», яку готові підтримати 19,1% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію «Європейська солідарність» – 13,5%, «Батьківщина» – 11,2%, «Опозиційна платформа – За життя» – 10,5%. Партію «Сила і честь» підтримують 7,3%, партію Разумкова «Розумна політика» – 6,2%, партію «Українська стратегія Гройсмана» – 6,0%, партію Мураєва «Наші» – 5,6%, Радикальну партію – 4,2%, «УДАР Віталія Кличка» – 3,8%, партію Шарія – 3,4%, ВО «Свобода» – 3,0%. Рейтинг інших політичних сил – менше 2%.

На умовних «виборах Прем’єр-міністра» 14% опитаних обрали б В.Гройсмана, 12% – Ю.Тимошенко, 11% – Ю.Бойка, 10% – Д.Разумкова, 9% – А.Яценюка. Є.Мураєва обрали 7%, І.Смєшка і П.Порошенка – по 6%, О.Ляшка – 5%. Діючого Прем’єр-міністра Д.Шмигаля обрали 3%, О.Гончарука – 2%. Іншого кандидата обрали б 5%.

У дослідженні взало участь населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 14-16 грудня 2021 р.