Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що для третини мешканців Києва вдалось відновити теплопостачання.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Очільник української столиці повідомив, що станом на ранок 25 листопада третині жителів Києва відновили подачу тепла у домівки.

Кличко додав, що спеціалісти продовжують працювати, аби теплопостачання відновили всім мешканцям столиці.

Також він зазначив, що половина киян залишаються без електроенергії, проте протягом дня енергетики планують почергово підключати електропостачання до всіх будинків, однак не більше, ніж на 3 години.