Три європейські авіакомпанії (Czech Airlines, Wizz Аir, Lufthansa) заявили про рішення відновити рейси з України з кінця травня - початку червня.

Про це йдеться на сайтах авіакомпаній.

Czech Airlines

Чеська авіакомпанія Czech Airlines планує відновити рейси з України з 24 травня. Так, з Києва буде по сім рейсів на тиждень, а з Одеси – по три в тиждень.

На сайті компанії зазначили, що авіаквитки на червень та інші дати в різних напрямках можна бронювати вже зараз. У разі зміни розкладу рейсів компанія своєчасно проінформує пасажирів про зміни.

Відомо, що з України можна буде полетіти в Прагу (Чехія).

Рейси Прага-Київ повинні початися з 24 травня, коли закінчиться дія карантину, встановленого Урядом України. Польоти між столицями внесені до розкладу з частотою сім разів на тиждень. Вартість квитка – від 2,6 тисячі гривень.

Рейси Прага-Одеса планує перезапустити з 25 травня з частотою три рази в тиждень. Вартість квитків – від 2,8 тисячі гривень.

Також компанія має намір 18 травня запустити польоти з Праги в Амстердам, Франкфурт, Париж, Стокгольм, 25 травня – Бухарест

Згідно з правилами обслуговування, перед посадкою в літак і протягом усього польоту всі пасажири, крім дітей у віці до 2 років, повинні носити засоби захисту для рота і носа (допускаються саморобні бавовняні маски або хустки).

Wizz Аir

Угорська компанія Wizz Аir готується до польотів з 23 травня.

На борту літаків Wizz Air пасажири і екіпаж зобов’язані носити маски, щоб гарантувати максимальний захист.

Wizz Аir вже відкрила для бронювання квитки на рейси з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси і Харкова.

“Ми дозволили безконтактну оплату і збільшили її ліміт до 25 євро, щоб ви могли харчуватися і робити покупки на борту, не хвилюючись. Наш журнал на короткій перерві, тому буде недоступний на борту. Радимо завантажити останнє меню з програми WIZZ перед польотом. Якщо ви плануєте подорожувати цього літа, проте не знаєте, чи дозволять це обмеження, радимо придбати WIZZ Flex при бронюванні. Завдяки цьому ви зможете змінити свій рейс онлайн до поїздки без штрафу за зміну бронювання, якщо передумаєте, або отримаєте відшкодування у вигляді кредиту WIZZ на баланс свого аккаунта WIZZ “, – пояснили в лоукостерів.

Зокрема, лоукостером можна буде полетіти до Відня (Австрія).

Lufthansa

Німецька авіакомпанія Lufthansa буде відновлювати рейси з України з 1 червня. З Києва можна забронювати рейс до Берліна (Німеччина).

Раніше повідомлялося, що німецький авіаперевізник відновлює перельоти по 80 напрямку, включаючи туристичні, з літа.

Оновлено 20:00

Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України (МАУ) планує рейси в Нью-Йорк (США) з 23 травня.

З Києва також можна буде злітати в Берлін, Лондон, Тель-Авів.