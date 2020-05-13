Чехія, Австрія і Португалія заявили про відновлення футбольного сезону після двомісячного карантину у зв'язку з коронавірусом.

Про це поінформували офіційні сайти футбольних ліг цих країн.

У суботу, 23 травня, відбудеться перший матч чеської Фортуна-ліги. У цій грі зустрінуться “Тепліце” і ліберецький “Слован”. Розклад решти матчів стане відомий пізніше. Чеським клубам залишилося провести по 6-7 матчів.

Ligové grémium dnes dalo souhlas se znovuzahájením obou soutěží 👍 Restart proběhne v sobotu 23. 5. dohrávkou @FK_Teplice 🆚 @FCSlovanLiberec 📅 ℹ️ Upřesněné termíny utkání zveřejní LFA v nejbližších dnech. pic.twitter.com/t521h6echg — FORTUNA:LIGA (@fortunaligacz) May 12, 2020

З 30 травня відновлять футбольні матчі в Австрії. Уряд вже схвалив відповідне рішення.

30 травня в Австрії відбудеться фінал національного кубка. Австрійська бундесліга відновиться трохи пізніше.

Schon bald könnte der Ball wieder rollen. Die behördlichen Rahmenbedingungen sind seit heute Vormittag abgesteckt. Die HPYBET 2. Liga stellt zudem einen Antrag auf Saisonverlängerung über den 30.06. hinaus ans ÖFB-Präsidium.

Alle Infos: https://t.co/LiHPOYVPVw#BundesligaTeamwork pic.twitter.com/MBwa9fQ8EQ — Fußball-Bundesliga (@OEFBL) May 12, 2020

У Португалії футбольний сезон відновлять 4 червня. У цей день відбудеться один або кілька матчів 25 туру вищого дивізіону. Повний календар матчів ще не розробили.

A Liga Portugal anunciou oficialmente nesta terça-feira que o regresso dos jogos da Liga NOS está apontado para 4 de junho de 2020. — SL Benfica (@SLBenfica) May 12, 2020

У всіх трьох країнах футбольні матчі проходитимуть без глядачів на трибунах.

Перед початком сезону всі футболісти повинні пройти тест на коронавірус.