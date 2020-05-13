Про це поінформували офіційні сайти футбольних ліг цих країн.

У суботу, 23 травня, відбудеться перший матч чеської Фортуна-ліги. У цій грі зустрінуться “Тепліце” і ліберецький “Слован”. Розклад решти матчів стане відомий пізніше. Чеським клубам залишилося провести по 6-7 матчів.

З 30 травня відновлять футбольні матчі в Австрії. Уряд вже схвалив відповідне рішення.

30 травня в Австрії відбудеться фінал національного кубка. Австрійська бундесліга відновиться трохи пізніше.

У Португалії футбольний сезон відновлять 4 червня. У цей день відбудеться один або кілька матчів 25 туру вищого дивізіону. Повний календар матчів ще не розробили.

У всіх трьох країнах футбольні матчі проходитимуть без глядачів на трибунах.

Перед початком сезону всі футболісти повинні пройти тест на коронавірус.