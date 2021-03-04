Іспанський Більбао, шотландський Глазго та ірландський Дублін можуть залишитися без матчів чемпіонату Європи, який перенесли з минулого року. Причиною тому — відсутність гарантій від влади щодо допуску вболівальників на стадіони.

Про це повідомляє AP.

Уточнюється, що представники оргкомітетів Євро-2020 з цих міст досі не надали керівництву УЄФА гарантій щодо кількості уболівальників, яких можуть допустити на трибуни стадіонів в умовах пандемії коронавірусу. Відзначається, що матчі, які мали прийняти Дублін і Глазго, ймовірно, будуть проведені в Англії, стосовно ж Більбао, то ці зустрічі можуть відбутися в інших містах Іспанії.

Чемпіонат Європи мав відбутися влітку 2020 року, але через пандемію COVID-19 турнір був перенесений на 2021 рік. Першість пройде в період з 11 червня по 11 липня в 12 містах 12 країн континенту.