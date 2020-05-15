Про це повідомили avianews.com в авіакомпанії.
Графік на перші 2 тижні передбачає польоти з частотою три рази в тиждень по понеділках, середах і п’ятницях.
Вильоти з Києва рейсом LH1491 о 10:20, вильоти з Франкфурта рейсом LH1490 о 06:05.
Стандартний розклад авіакомпанії до початку кризи передбачав польоти між Києвом і Франкфуртом 20 раз в тиждень.
Заява німецького авіаперевізника про відновлення польотів в Україну прозвучало на тлі невизначеності з відкриттям кордонів країни для міжнародного авіасполучення.
У той же час, кордони Шенгену і раніше залишаються закритими на в’їзд. Ні Брюссель, ні Берлін поки не повідомили, коли громадянам України знову буде дозволено в’їжджати до Шенгенського простору через німецькі аеропорти.
Раніше прес-секретар Міністерства інфраструктури України Оксана Герасимова заявила, що авіакомпанії, які анонсують відновлення польотів з України на травень-червень, вводять людей в оману.
- Ірландський лоукостер Ryanair з 1 липня планує відновити 40% свого колишнього розкладу рейсів, що покриє близько 90% маршрутної мережі до пандемії коронавірусу.
- Раніше лоукостер Ryanair відклав виконання авіаційних рейсів до червня 2020 року. Літаки компанії перевозитимуть ліки та харчі.