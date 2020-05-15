Авіакомпанія Lufthansa має намір відновити виконання регулярних рейсів до Києва з Франкфурта з 1 червня в рамках розширення розкладу.

Про це повідомили avianews.com в авіакомпанії.

Графік на перші 2 тижні передбачає польоти з частотою три рази в тиждень по понеділках, середах і п’ятницях.

Вильоти з Києва рейсом LH1491 о 10:20, вильоти з Франкфурта рейсом LH1490 о 06:05.

Стандартний розклад авіакомпанії до початку кризи передбачав польоти між Києвом і Франкфуртом 20 раз в тиждень.

Заява німецького авіаперевізника про відновлення польотів в Україну прозвучало на тлі невизначеності з відкриттям кордонів країни для міжнародного авіасполучення.

У той же час, кордони Шенгену і раніше залишаються закритими на в’їзд. Ні Брюссель, ні Берлін поки не повідомили, коли громадянам України знову буде дозволено в’їжджати до Шенгенського простору через німецькі аеропорти.

Раніше прес-секретар Міністерства інфраструктури України Оксана Герасимова заявила, що авіакомпанії, які анонсують відновлення польотів з України на травень-червень, вводять людей в оману.