Дві області України та аеропорти, розташовані в них, потрапили до переліку ризикових для виконання польотів європейськими авіакомпаніями в зв'язку з поширенням COVID-19.

Про це йдеться в списку Європейського агентства авіаційної безпеки (EASA).

“Список аеропортів, розташованих в зазначених регіонах з високим ризиком поширення COVID-19, був уточнений”, – йдеться в повідомленні EASA.

Оновлений перелік вступає в силу з 14 травня 2020 року. У цьому списку, який публікується з початку року, вперше з початку пандемії з’явилася Україна.

EASA повідомляє, що в нашій країні є два регіони з високим ризиком поширення коронавірусної інфекції – це Київська та Чернівецька області.

Всі аеропорти, розташовані тут знаходяться в зоні ризику. Це аеропорт “Бориспіль”, аеропорт Київ ім. Сікорського ( “Жуляни”), а також аеропорт “Чернівці”.