Про це йдеться в списку Європейського агентства авіаційної безпеки (EASA).
“Список аеропортів, розташованих в зазначених регіонах з високим ризиком поширення COVID-19, був уточнений”, – йдеться в повідомленні EASA.
Оновлений перелік вступає в силу з 14 травня 2020 року. У цьому списку, який публікується з початку року, вперше з початку пандемії з’явилася Україна.
EASA повідомляє, що в нашій країні є два регіони з високим ризиком поширення коронавірусної інфекції – це Київська та Чернівецька області.
Всі аеропорти, розташовані тут знаходяться в зоні ризику. Це аеропорт “Бориспіль”, аеропорт Київ ім. Сікорського ( “Жуляни”), а також аеропорт “Чернівці”.
- На першому етапі ослаблення карантинних заходів у Києві наземний громадський транспорт працюватиме в обмеженому режимі як мінімум до 22 травня. Метро ж відкриють не відразу і лише за рішенням Уряду.