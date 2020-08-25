Про це Піскун повідомив у етері телеканалу “112 Україна”.

За словами Піскуна, Венедіктова підписала наказ після того, як він сам написав заяву на звільнення.

“Я написав заяву про звільнення за власним бажанням. Це стосується не моїх особистих відносин з генеральним прокурором Венедіктовою. Це стосуються мене і Генеральної прокуратури, тих людей, які там працюють і там працювали. Працювали навіть, більшою мірою”, — сказав він.

Піскун зазначив, що його звільнення пов’язане з судовими позовами колишніх працівників прокуратури щодо нарахування їм пенсій та проблемами зі звільненнями осіб, рішення щодо яких приймав колишній очільник відомства Руслан Рябошапка.

“Це (пенсії — ред.) була наша головна проблема. Також поновлення на роботі тих людей, яких генпрокурор Рябошапка незаконно звільнив з посади”, — заявив він.