Про це повідомили #Букви.

В Україні Трійця є державним святом, тому у мирний час його святкування переноситься на наступний день. Зараз у державі оголошено воєнний стан, тому 13 червня буде звичайним робочим днем.

Свято ще називають П’ятидесятницею, Днем зіслання Святого Духа, Зеленими святами або Зеленою неділею. Трійця немає постійної дати, але її відзначають на 50 день після Великодня.

У Біблії описано, як на П’ятдесятницю Святий Дух зійшов на апостолів, які 50 днів поспіль молилися в Сіонській світлиці. Апостоли після набули дару зцілення та пророцтва, а також навчилися говорити різними мовами, щоб нести слово Боже по світу.

За традиціями, православні християни відвідують храми на святкові служби, а священники надягають спеціальні ряси зеленого кольору. Заведено прикрашати будинок гілками дерев, бо вважається, що вони захищатимуть від злих духів. За традиціями свято особливо важливе для незаміжніх дівчат, які до Трійці плетуть вінки та опускають їх у річку.

Вважається, що на Трійцю заборонено працювати та прибирати будинок. Не можна плести, в’язати, вишивати, займатися роботою на землі та купатися у водоймах. Не радять гуляти поодинці в лісах або полях, а також сваритися чи лихословити.

Водночас заведено поминати померлих та приходити до церкви з гілками берези, клена або дуба, а також з польовими квітами. Також до свята сушать віники для лазні. На Трійцю не можна призначати весілля, але навпаки радять свататися та знайомитися з батьками.